Що робити, щоб велосипед не вкрали і як діяти, якщо це все-таки трапилося.
Патрульна поліція України на своїй сторінці в Фейсбук дала поради власникам велосипедів, як вберегти їх від крадіжки. Зокрема, щоб запобігти викраденню велосипеда, потрібно дотримуватись таких правил:
- Не зберігайте велосипед на сходовому майданчику, у загальному коридорі, у підвалі, в будь-якому іншому подібному місці з відносно вільним доступом сторонніх людей
- Користуйтеся велозамками. Краще використовувати як мінімум два велозамки, причому різного типу. Адже на відмикання чи знешкодження двох замків піде як мінінмум вдвоє більше часу, ніж на один
- Зберігайте документи на велосипед протягом всього часу його експлуатації. Тільки вони зможуть підтвердити ваше право на володіння велосипедом. Запишіть або краще сфотографуйте велосипед у різних ракурсах, за наявності - серійний номер його рами. Якщо велосипед все-таки викрадуть, ця інформація значно спростить патрульним роботу у пошуках викраденого двоколісного
- Звертайте увагу на всіх підозрілих осіб, що перебувають поблизу. Іноді пильна увага відлякує потенційного крадія від об‘єкта крадіжки, і разом з тим збільшує шанси знайти правопорушника, якщо крадіжка все-таки сталася
- Намагайтесь завжди паркуватись в полі зору камер вуличного відеоспостереження
- Катайтесь з друзями, тоді вам не доведеться переживати за припаркований велосипед – за нього подбають ваші товариші.
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Якщо ж ви все ж таки стали жертвою крадіїв:
- негайно телефонуйте на службу 102
- щоб не знищити сліди злочину – не підходьте до місця вчинення крадіжки
- після приїзду поліцейських передайте їм усю необхідну інформацію.
Нагадаємо основні правила руху для двоколісних транспортних засобів.