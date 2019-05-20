Що робити, щоб велосипед не вкрали і як діяти, якщо це все-таки трапилося.

Патрульна поліція України на своїй сторінці в Фейсбук дала поради власникам велосипедів, як вберегти їх від крадіжки. Зокрема, щоб запобігти викраденню велосипеда, потрібно дотримуватись таких правил:

Не зберігайте велосипед на сходовому майданчику, у загальному коридорі, у підвалі, в будь-якому іншому подібному місці з відносно вільним доступом сторонніх людей

Користуйтеся велозамками. Краще використовувати як мінімум два велозамки, причому різного типу. Адже на відмикання чи знешкодження двох замків піде як мінінмум вдвоє більше часу, ніж на один

Зберігайте документи на велосипед протягом всього часу його експлуатації. Тільки вони зможуть підтвердити ваше право на володіння велосипедом. Запишіть або краще сфотографуйте велосипед у різних ракурсах, за наявності - серійний номер його рами. Якщо велосипед все-таки викрадуть, ця інформація значно спростить патрульним роботу у пошуках викраденого двоколісного

Звертайте увагу на всіх підозрілих осіб, що перебувають поблизу. Іноді пильна увага відлякує потенційного крадія від об‘єкта крадіжки, і разом з тим збільшує шанси знайти правопорушника, якщо крадіжка все-таки сталася

Намагайтесь завжди паркуватись в полі зору камер вуличного відеоспостереження

Катайтесь з друзями, тоді вам не доведеться переживати за припаркований велосипед – за нього подбають ваші товариші.

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Якщо ж ви все ж таки стали жертвою крадіїв:

негайно телефонуйте на службу 102

щоб не знищити сліди злочину – не підходьте до місця вчинення крадіжки

після приїзду поліцейських передайте їм усю необхідну інформацію.

Нагадаємо основні правила руху для двоколісних транспортних засобів.