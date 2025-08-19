Как не превысить лимиты записи при обращении в ТСЦ МВД

Каждый день в 06:00 утра открывается доступ к 21-му дню вперед. То есть, например, 20 августа открывается возможность записи на 9 сентября. В то же время зарегистрироваться на повторную сдачу экзаменов в случае неудачной попытки можно через 10 календарных дней на 11-й.

Читайте также: Как формируется очередь в сервисные центры МВД

Если зарегистрирована запись в августе на сентябрь, такая запись считается сентябрьской и учитывается в общее количество лимитов уже на сентябрь. Для пользователей есть четко установленные ограничения при регистрации в онлайн-системе “Е-запись”:

физические лица: до 4 онлайн-записей в календарный месяц

юридические лица: до 4 записей в день

Отмененные записи тоже учитываются в лимиты. Лимит для физических лиц обновляется с началом нового месяца, для юридических – каждые сутки. В случае превышения количества записей – появляется сообщение “По указанным данным Заявителя превышен лимит записей”.

Если человек (физическое лицо) четыре раза не появился для получения услуги согласно своей записи в сервисный центр МВД, то система блокирует возможность создать новые записи онлайн. Разблокировка возможна только после личного обращения в сервисный центр МВД, куда была создана последняя запись.

Отменить запись можно:

самостоятельно – не позднее чем за 2 часа до визита;

автоматически – если не появились;

администратором – в случае отсутствия документов или ошибочной регистрации.

После отмены записи, новую регистрацию можно сделать через 30 минут – после обновления системы.

Записаться можно не только на сайте, но и через мобильное приложение “Е-запись” – доступен в App Store и Google Play. Функционал, лимиты и правила полностью идентичны сайту.