Як не перевищити ліміти запису при зверненні до ТСЦ МВС

Кожного дня о 06:00 ранку відкривається доступ до 21-го дня наперед. Тобто, наприклад, 20 серпня відкривається можливість запису на 9 вересня. Водночас зареєструватися на повторне складання іспитів у разі невдалої спроби можна через 10 календарних днів на 11-й.

Якщо зареєстрований запис у серпні на вересень, такий запис вважається вересневим і враховується в загальну кількість лімітів вже на вересень. Для користувачів є чітко встановлені обмеження при реєстрації до онлайн-системи “Е-запис”:

фізичні особи: до 4 онлайн-записів на календарний місяць

юридичні особи: до 4 записів на день

Скасовані записи теж враховуються у ліміти. Ліміт для фізичних осіб оновлюється з початком нового місяця, для юридичних – кожної доби. У разі перевищення кількості записів – з’являється повідомлення “За вказаними даними Заявника перевищено ліміт записів”.

Якщо людина (фізична особа) чотири рази не з’явилась для отримання послуги згідно свого запису до сервісного центру МВС, то система блокує можливість створити нові записи онлайн. Розблокування можливе лише після особистого звернення до сервісного центру МВС, куди був створений останній запис.

Скасувати запис можна:

самостійно – не пізніше ніж за 2 години до візиту;

автоматично – якщо не з’явилися;

адміністратором – у разі відсутності документів або помилкової реєстрації.

Після скасування запису, нову реєстрацію можна зробити через 30 хвилин – після оновлення системи.

Записатися можна не лише на сайті, а й через мобільний застосунок “Е-запис” – доступний у App Store та Google Play. Функціонал, ліміти та правила повністю ідентичні сайту.