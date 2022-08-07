Болеть простудой летом особенно неприятно, и тем более обидно, если недуг вызвал собственный автомобиль. Подобные неприятности доставляет водителям и пассажирам такое полезное устройство, как кондиционер. Чего нельзя делать, чтобы не заболеть из-за опции, за которую заплачены немалые деньги?

Как ни странно, автомобильный кондиционер (климат-контроля это тоже касается) может стать причиной небольшого букета заболеваний. Не все они связаны с жарой и простудами, но все их можно исключить, если принять некоторые меры и правильно пользоваться охладителем воздуха.

Казалось бы, после COVID-19 нас трудно испугать вирусами и микробами, но… В заболеваниях, “вызванных” населением кондиционеров, тоже мало приятного.

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Каких болезней опасаться

Летом от кондиционера легко заболеть простудой, спровоцированной резким перепадом температур между уличной жарой и прохладой в салоне машины. Гайморит, бронхит, отит – не стоит рассказывать, как неприятны эти болезни. Кроме того, в течение круглого года есть риск получить от машины другие заболевания дыхательных путей – например, известный как "кондиционерная болезнь" легионеллез, т.е. особую форму пневмонии.

Откуда зараза в кондиционере

Конечно, эти страхи ожидают вас, если в вашей климатической системе живут грибки, бактерии и микробы. Они появляются прежде всего на испарителе – теплообменнике кондиционера, расположенном в торпедо. Во время работы он делается мокрым, и на эту влагу оседают пыль, мелкие листья, пух и семена растений. В этом уютном "компрессе" охотно поселяются опасные для человека болезнетворные микроорганизмы.

Очень досадно, но кондиционер стал именно тем местом, где в машине поселяются вредные микроорганизмы. Его нужно периодически очищать.

Чтобы таких поселений в машине не было, кондиционер следует периодически очищать, а также правильно выключать. За минуту-две до постановки на парковку нужно выключить кондиционер, но оставить работающим вентилятор, гонящий воздух в салон. Теплообменник просушится потоком воздуха и в нем не будут множиться плесень и микробы.

Какую температуру выставлять

Врачи говорят, что для человека летом вреден резкий перепад температуры более 5-7 градусов. Зная это, следует держать в салоне микроклимат на такую же величину более прохладным. Так, если на улице +35о С, то значит, в машине должно быть +28 + 30 градусов, которые как будто тоже не слишком комфортны. Но для начала и такой прохлады будет достаточно, а через 5 – 10 минут после посадки пассажиров температуру можно будет еще плавно снизить.

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Куда направлять поток воздуха

Больше всего водитель чувствует холод с “кондишена”, когда холодные потоки дуют ему в лицо и грудь. Но такое распределение воздуха как раз и чревато заболеваниями. Поэтому лучше направить холодный поток от кондиционера на лобовое стекло, в крайнем случае дополнительно – на ноги.

Если в автоматическом режиме холодный воздух угрожает насморком, то придется перейти в ручной режим и изменить направление потоков и их интенсивность.

Как бороться с запахом

Тяжелая вонь или просто болотный запах в салоне – это внешнее проявление наличия вредных микроорганизмов на испарителе и в каналах климатической установки. Для очищения системы служат специальные устройства (есть на некоторых СТО), которые насыщают всю систему парами дезинфицирующего препарата. В некоторых случаях может помочь "любительское" средство в виде аэрозольного баллончика с длинной трубкой-распылителем, которая вводится в воздухопровод через дефлекторы на торпедо.

На некоторых СТО есть устройство, которое наполняет систему кондиционирования парами жидкости-дезинфектора. Это убивает вредные микробы, бактерии и грибки.

Рекомендация Авто 24

Коли уже за такие опции как кондиционер или климат-контроль заплачены немалые деньги, неправильным будет запустить эти системы до такого состояния, что они будут нести вам угрозу. Поэтому желательно периодически – например, в начале и по окончании летнего сезона – показывать свою климатическую установку профессионалам, специализирующимся на подобных системах. Это будет полезно не только для людей, но и для техники, ведь своевременное устранение мелких, незаметных неисправностей поможет избежать большого ремонта.

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