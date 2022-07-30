Благодаря нулевой растаможке владельцами хорошо укомплектованных автомобилей стали украинцы, никогда ранее не имевшие в машине охладителя воздуха. Но уверяем вас, подсказки, как правильно пользоваться кондиционером, понадобятся не только новичкам.
Комфортная температура в салоне – это не только приятный бонус к высокому классу авто, но и безопасность. Ведь высокая температура быстро утомляет водителя и не позволяет ему сосредоточиться на управлении машиной. Между тем, чтобы климатическая установка быстро активировалась, работала эффективно и не наносила экипажу вреда, нужно соблюдать несколько правил.
Отдельная кнопка кондиционера сегодня встречается на столь часто. Но наличие автоматизированного климат-контроля ничего не меняет: кондиционер все равно есть и требует внимания.
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Пять условий пользования кондиционером
Собственно, холодный воздух потечет из дефлекторов и после простого нажатия кнопки на торпедо. Но нюансов в обращении с этой системой достаточно много.
- Должны быть закрыты все окна, форточки и люк салона.
- Система должна быть полностью заправлена хладагентом (фреоном) и в целом исправна. Это актуально для подержанных машин, где часто система вроде бы и работает, но с небольшой эффективностью. Это вредно для ее долговечности (см. также "Как ухаживать за кондиционером").
- Разница между температурой за бортом и салоном не должна превышать 5 градусов. По крайней мере, в те минуты, когда люди садятся в машину с улицы. Нарушение этого правила приводит к простудным заболеваниям
- Фильтр салонного воздуха не должен быть забит.
- В конце поездки следует просушить теплообменник, выключив кондиционер, но оставив работающим вентилятор климатической установки. Это средство против образования на испарителе плесени, которая воняет и заражает пассажиров.
Очень важно обслуживать и ремонтировать кондиционер на СТО, где есть специальное диагностическое оборудование для работы с хладагентом.
Чтобы кондиционер "срабатывал" быстро
Некоторые водители не включают кондиционер в коротких поездках – мол, кондишен все равно не успевает охладить раскаленный салон на коротком маршруте. В основном это ошибочное мнение.
- Проветрить салон. После парковки на солнце нужно проветрить салон, открыв все двери на пару минут. И только потом отправляться в путь, включив кондиционер.
- Забирать воздух в кондиционер оттуда, где он холоднее. То есть либо с улицы, либо из салона; для этого есть кнопка "Рециркуляция".
- Пускайте холодный воздух прежде всего на ноги. На ногах больше рецепторов, через которые тело воспринимает температурный режим.
- Закрывайте окна от солнца. Боковые окна (кроме передних) в жаркий день можно заслонять от солнца экранами, например, на присосках, или штатными шторками авто..
В жаркий солнечный день очень рекомендуется использовать шторки.
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Как ухаживать за кондиционером
Можно сэкономить немалые суммы на ремонте автокондиционера, если вовремя и правильно ухаживать за ним. Причем для этого не всегда нужно ехать на СТО.
- Не эксплуатируйте кондиционер, не дающий нормального холода. Например, изношенный компрессор может "положить" все самые дорогие компоненты системы кондиционирования - в частности, навсегда забить стружкой радиаторы и фильтр-осушитель.
- При первых же признаках нештатной работы кондиционера следует как минимум обращаться к знакомому консультанту на сервисе.
- Время от времени мойте (но не струей высокого давления!) радиатор кондиционера, расположенный перед основным радиатором двигателя.
- Не эксплуатируйте машину без салонного фильтра. Забитый пухом, насекомыми, сухими листьями и прочим мусором теплообменник-испаритель можно будет очистить, только демонтировав торпедо.
- Нужно ежемесячно включать кондиционер хотя бы на 15 минут – чтобы циркулирующий по системе хладагент смазал резиновые уплотнители и все металлические детали для предотвращения коррозии. Зимой это делается при плюсовой температуре: в оттепель или, например, в помещении СТО или мойки.
Отсутствие салонного фильтра дорого обходится владельцу не молодого автомобиля: чтобы очистить “холодильник”, демонтируют и разбирают торпедо.
Рекомендация Авто 24
При нынешнем уровне автомобилей и нынешнем климате все труднее представить автомобиль без кондиционера. Но будьте готовы к тому, что это устройство потребует от вас дополнительных средств, причем средств немалых. Наверное, поэтому на наших улицах так много дорогих машин с открытыми окнами даже в самые жаркие дни. Так что рекомендуем вам по возможности беречь систему кондиционирования и иметь надежный, хорошо оборудованный сервис, которому можно доверить ее обслуживание.
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