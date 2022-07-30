Благодаря нулевой растаможке владельцами хорошо укомплектованных автомобилей стали украинцы, никогда ранее не имевшие в машине охладителя воздуха. Но уверяем вас, подсказки, как правильно пользоваться кондиционером, понадобятся не только новичкам.

Комфортная температура в салоне – это не только приятный бонус к высокому классу авто, но и безопасность. Ведь высокая температура быстро утомляет водителя и не позволяет ему сосредоточиться на управлении машиной. Между тем, чтобы климатическая установка быстро активировалась, работала эффективно и не наносила экипажу вреда, нужно соблюдать несколько правил.

Отдельная кнопка кондиционера сегодня встречается на столь часто. Но наличие автоматизированного климат-контроля ничего не меняет: кондиционер все равно есть и требует внимания.

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Пять условий пользования кондиционером

Собственно, холодный воздух потечет из дефлекторов и после простого нажатия кнопки на торпедо. Но нюансов в обращении с этой системой достаточно много.

Должны быть закрыты все окна, форточки и люк салона.

Система должна быть полностью заправлена ​​хладагентом (фреоном) и в целом исправна. Это актуально для подержанных машин, где часто система вроде бы и работает, но с небольшой эффективностью. Это вредно для ее долговечности (см. также "Как ухаживать за кондиционером").

Разница между температурой за бортом и салоном не должна превышать 5 градусов. По крайней мере, в те минуты, когда люди садятся в машину с улицы. Нарушение этого правила приводит к простудным заболеваниям

Фильтр салонного воздуха не должен быть забит.

В конце поездки следует просушить теплообменник, выключив кондиционер, но оставив работающим вентилятор климатической установки. Это средство против образования на испарителе плесени, которая воняет и заражает пассажиров.

Очень важно обслуживать и ремонтировать кондиционер на СТО, где есть специальное диагностическое оборудование для работы с хладагентом.

Чтобы кондиционер "срабатывал" быстро

Некоторые водители не включают кондиционер в коротких поездках – мол, кондишен все равно не успевает охладить раскаленный салон на коротком маршруте. В основном это ошибочное мнение.

Проветрить салон. После парковки на солнце нужно проветрить салон, открыв все двери на пару минут. И только потом отправляться в путь, включив кондиционер.

Забирать воздух в кондиционер оттуда, где он холоднее. То есть либо с улицы, либо из салона; для этого есть кнопка "Рециркуляция".

Пускайте холодный воздух прежде всего на ноги. На ногах больше рецепторов, через которые тело воспринимает температурный режим.

Закрывайте окна от солнца. Боковые окна (кроме передних) в жаркий день можно заслонять от солнца экранами, например, на присосках, или штатными шторками авто..

В жаркий солнечный день очень рекомендуется использовать шторки.

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Как ухаживать за кондиционером

Можно сэкономить немалые суммы на ремонте автокондиционера, если вовремя и правильно ухаживать за ним. Причем для этого не всегда нужно ехать на СТО.

Не эксплуатируйте кондиционер, не дающий нормального холода. Например, изношенный компрессор может "положить" все самые дорогие компоненты системы кондиционирования - в частности, навсегда забить стружкой радиаторы и фильтр-осушитель.

При первых же признаках нештатной работы кондиционера следует как минимум обращаться к знакомому консультанту на сервисе.

Время от времени мойте (но не струей высокого давления!) радиатор кондиционера, расположенный перед основным радиатором двигателя.

Не эксплуатируйте машину без салонного фильтра. Забитый пухом, насекомыми, сухими листьями и прочим мусором теплообменник-испаритель можно будет очистить, только демонтировав торпедо.

Нужно ежемесячно включать кондиционер хотя бы на 15 минут – чтобы циркулирующий по системе хладагент смазал резиновые уплотнители и все металлические детали для предотвращения коррозии. Зимой это делается при плюсовой температуре: в оттепель или, например, в помещении СТО или мойки.

Отсутствие салонного фильтра дорого обходится владельцу не молодого автомобиля: чтобы очистить “холодильник”, демонтируют и разбирают торпедо.

Рекомендация Авто 24

При нынешнем уровне автомобилей и нынешнем климате все труднее представить автомобиль без кондиционера. Но будьте готовы к тому, что это устройство потребует от вас дополнительных средств, причем средств немалых. Наверное, поэтому на наших улицах так много дорогих машин с открытыми окнами даже в самые жаркие дни. Так что рекомендуем вам по возможности беречь систему кондиционирования и иметь надежный, хорошо оборудованный сервис, которому можно доверить ее обслуживание.

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