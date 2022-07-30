Завдяки нульовому розмитненню власниками добре укомплектованих автомобілів стали українці, які ніколи раніше не мали в машині охолоджувача повітря. Але будьте певні, підказки, як правильно користуватися кондиціонером, насправді знадобяться не лише новачкам.

Комфортна температура в салоні – це не лише приємний бонус до високого класу авто, але й безпека. Адже висока температура швидко втомлює водія і не дає йому зосередитись на керуванні машиною. Між тим, щоб кліматична установка швидко активувалася, працювала ефективно і не завдавала екіпажу шкоди, треба дотримуватись кількох правил.

Окрема кнопка кондиціонера сьогодні зустрічається на так часто. Але наявність автоматизованого клімат-контролю нічого не міняє: кондиціонер все одно є і потребує уваги.

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П’ять умов користування кондиціонером

Власне, холодне повітря “потече” з дефлекторів і після простого натискування кнопки на торпедо. Але нюансів у поводженні з цією системою достатньо багато.

Мають бути зачинені всі вікна та кватирки салону.

Система має бути повністю заправлена хладагентом (фреоном) і в цілому справною. Це актуально для вживаних машин, де часто система начеб то і працює, але з невеликою ефективністю. Це шкідливо для її довговічності (див. також “Як доглядати за кондиціонером”).

Різниця між температурою за бортом та в салоні не повинна перевищувати 5 градусів. Принаймні, в ті хвилини, коли люди сідають у машину з вулиці. Порушення цього правила призводить до простудних захворювань

Фільтр салону не має бути забитим.

Наприкінці поїздки треба просушити теплообмінник кондиціонера, вимкнувши його, але залишивши працюючим вентилятор кліматичної установки. Це засіб проти утворення на випарнику плісняви, яка смердить і заражає пасажирів.

Дуже важливо обслуговувати і ремонтувати кондиціонер на СТО, де є спеціальне діагностичне обладнання для роботи з хладагентом.

Щоб кондиціонер “спрацьовував” швидко

Деякі водії не вмикають кондиціонер у коротких поїздках – мовляв, “кондишен” все одно не встигає охолодити розпечений салон на короткому маршруті. Здебільшого це помилкова думка.

Провітрити салон. Після парковки на сонці треба провітрити салон, відкривши всі двері на кілька хвилин. І лише потім рушати в дорогу, увімкнувши кондиціонер.

Забирати повітря в кондиціонер звідти, де воно холодніше. Тобто або з вулиці, або з салону; для цього є кнопка “Рециркуляція”.

Пускайте холодне повітря перш за все на ноги. На ногах найбільше рецепторів, через які тіло сприймає температурний режим.

Затуляйте вікна від сонця. Бокові вікна (крім передніх) у спекотний день можна затуляти від сонця екранами, наприклад, на присосках, або штатними шторками авто.

У спекотний сонячний день дуже рекомендується використовувати шторки

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Як доглядати за кондиціонером

Можна зекономити чималі суми на ремонті автокондиціонера, якщо вчасно і правильно доглядати за ним. Причому для цього не завжди треба їхати на СТО.

Не експлуатуйте кондиціонер, який не дає нормального холоду. Наприклад, зношений компресор може “покласти” усі найдорожчі компоненти системи кондиціонування – зокрема, назавжди забити стружкою радіатори та фільтр-осушувач.

При перших ознаках нештатної роботи кондиціонера треба як мінімум звертатися до знайомого консультанта на сервіс.

Час від часу мийте (але не струменем високого тиску!) радіатор кондиціонера, розташований перед основним радіатором двигуна.

Не експлуатуйте машину без фільтра салонного повітря. Забитий пухом, комахами, сухим листям та іншим сміттям теплообмінник-випарник можна буде очистити, лише демонтувавши торпедо.

Треба щомісячно вмикати кондиціонер на 15 хвилин – щоб циркулюючий системою хладогент змастив гумові ущільнювачі та усі металеві деталі для запобігання корозії. Узимку це робиться за плюсової температури: у відлигу або, наприклад, в приміщенні СТО або мийки.

Відсутність салонного фільтра дорого обходиться власнику не молодого автомобіля: щоб очистити “холодильник”, демонтують та розбирають торпедо.

Рекомендація Авто 24

За теперішнього рівня автомобілів і за нинішнього клімату все важче уявити автомобіль без кондиціонера. Але будьте готові до того, що цей пристрій потребуватиме від вас додаткових коштів, причому коштів чималих. Певно, тому на наших вулицях так багато дорогих машин з відкритими вікнами навіть у найспекотніші дні. Тож радимо вам за можливістю берегти систему кондиціонування і мати надійний сервіс, якому можна довірити її обслуговування.

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