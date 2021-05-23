Коли повітря в салоні автомобіля не охолоджується зовсім, стає зрозуміло: кондиціонеру потрібен ремонт. Але часто буває, що водії миряться із малою ефективністю кондиціонера – начебто і холодить, але на сонці в машині все одно спека. Часом таке буває аж ніяк не через несправність.

Для повноцінної діагностики кондиціонера, особливо якщо випадок – не зовсім типовий, потрібне спеціальне, доволі дороге обладнання. Таке є не на кожній СТО, тож часом в незрозумілих випадках майстри автосервісу починають ремонт, що називається, навмання – почергово виконуючи усі відомі їм сервісні операції або замінюючи ті чи інші компоненти кліматичної установки.

В принципі автокондиціонер має не так вже й багато компонентів, але він досить примхливий через високу летючість хладагенту

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Щоб не платити за непотрібні послуги та деталі, власник може сам виконати первинну діагностику.

Брудний конденсатор (радіатор під капотом). Великий радіатор кондиціонера, який стоїть перед радіатором системи охолодження двигуна, має бути чистим. Між тим, саме він найчастіше першим забруднюється мертвими комахами, тополиним пухом та пилом. Промивати його треба дуже обережно, несильним струменем води. Також майте на увазі, що часто бруд збирається не з зовнішнього, а зі зворотного боку – між двома радіаторами. Це перешкоджає проходженню повітря й ефективність кондиціонера знижується. На жаль, іноді для усунення цієї проблеми потрібно демонтувати бодай один радіатор.

Доволі часто бруд і сміття, що заважають охолодженню, накопичуються між двома радіаторами

Брудний випарник (радіатор в салоні). Другий теплообмінник кондиціонера зазвичай забивається брудом в машинах, де немає фільтра салонного повітря. Корок бруду буває настільки щільним, що потік повітря через теплообмінник геть припиняється. Щоб позбутися цієї проблеми, треба зняти випарник, а для цього найчастіше треба демонтувати торпедо.

Засмічення випарника кондиціонера – одна з причин низької ефективності охолоджувача. Для очищення часто треба розбирати торпедо

Брудний фільтр салону Забитий пилом та залишками комах фільтр зменшує потік повітря, що охолоджується у випарнику. Тобто об’єм холодного повітря, який надходить у салон, зменшується, через що створюється враження неефективної роботи охолоджувача. За станом фільтра потрібно слідкувати.

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Нестача холодагенту у системі. Насправді, це найпоширеніша причина неефективної роботи кондиціонера. Але, як правило, такий період триває недовго: фреон (або інший теплоносій) остаточно покине систему й автоматика повністю заблокує увімкнення “кондишина”. Систему потрібно буде заправити заново, але перед тим бажано виявити та усунути причину втрат холодагенту.

Підтримання системи кондиціювання (клімат-контролю) у робочому стані часто потребує чималих витрат

Несправність клапана ТРВ (вентиль). Терморегулювальний вентиль відповідає за підтримання потрібної температури холодагенту. Ця деталь виходить з ладу на машинах поважного віку, причому часто відбувається це потроху і непомітно для водія. Клапан – деталь недешева, але замінити її в цілому неважко. При цьому бажано мати обладнання для відбору та подальшого заправлення фреону.

Рекомендація Авто24

Кондиціонер – прилад доволі примхливий і недешевий в утриманні. У випадку вибору для себе вживаної автівки заздалегідь поцікавтеся, наскільки складний за конструкцією та наскільки довговічний кондиціонер у моделі, яку ви збираєтеся купувати. Можливо, вам буде краще перемикнути свою увагу на іншу модель, де охолоджувач повітря дешевий в утриманні. Адже є безліч прикладів, коли в цілому не стару та комфортну машину власник експлуатує влітку з відкритими вікнами – через нестачу коштів на дорогий ремонт кондиціонера.

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