Когда воздух в салоне вообще не охлаждается, все понятно: нужен ремонт. Но часто бывает, что водители мирятся с малой эффективностью кондиционера – вроде бы и холодит, но на солнце в машине все равно жара. Иногда такое бывает отнюдь не из-за поломки.
Для полноценной диагностики кондиционера, особенно, если случай – не совсем типичный, требуется специальное, довольно дорогостоящее оборудование. Такое есть не на каждой СТО, поэтому иногда, в сомнительных случаях, мастера автосервиса начинают ремонт, что называется, наугад – поочередно выполняя все известные им сервисные операции или заменяя те или иные компоненты климатической установки.
В принципе автокондиционер имеет не так уж много компонентов, но он довольно капризен из-за высокой летучести хладагента
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Чтобы не платить за ненужные услуги и детали, владелец может сам выполнить первичную диагностику – хотя бы частично.
- Грязный конденсатор (радиатор под капотом). Большой радиатор кондиционера, который стоит перед радиатором системы охлаждения двигателя, должен быть чистым. Между тем, именно он чаще всего первым загрязняется погибшими насекомыми, тополиным пухом и пылью. Промывать его надо очень осторожно, несильной струей воды. Также имейте в виду, что часто грязь собирается не с внешней, а с обратной стороны – между двумя радиаторами. Это препятствует прохождению воздуха и эффективность кондиционера снижается. К сожалению, иногда для устранения этой проблемы нужно демонтировать хотя бы один радиатор.
Довольно часто грязь и мусор, мешающие охлаждению, накапливаются между двумя радиаторами
- Грязный испаритель (радиатор в салоне). Второй теплообменник кондиционера обычно забивается грязью в машинах, где нет фильтра салонного воздуха. Корочка грязи бывает настолько плотной, что поток воздуха сквозь теплообменник совершенно прекращается. Чтобы избавиться от этой проблемы, надо снять испаритель, а для этого чаще всего нужно демонтировать торпедо.
Засорение внешней поверхности испарителя – одна из причин низкой эффективности кондиционера. Для очистки часто надо разбирать торпедо
- Грязный фильтр салона. Забитый пылью, листьями и остатками насекомых фильтр уменьшает поток воздуха, который охлаждается в испарителе. То есть объем холодного воздуха, который поступает в салон, уменьшается, из-за чего создается впечатление неэффективной работы охладителя. За состоянием фильтра нужно следить.
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- Недостаток хладагента в системе. Это самая распространенная причина неэффективной работы кондиционера, но как правило, такой период длится недолго: фреон (или другой теплоноситель) окончательно покинет систему и автоматика будет полностью блокировать включение "кондишина". Систему нужно будет заправить заново, но перед тем желательно выявить и устранить причину потери хладагента.
Поддержание системы кондиционирования (климат-контроля) в рабочем состоянии часто требует немалых затрат
- Неисправность клапана ТРВ (вентиль). Терморегулирующий вентиль отвечает за поддержание нужной температуры хладагента. Эта деталь выходит из строя на машинах почтенного возраста, причем часто происходит это постепенно и незаметно для водителя. Клапан – деталь недешевая, но заменить ее в целом нетрудно. При этом желательно иметь оборудование для отбора и дальнейшей заправки фреона.
Рекомендация Авто24
Кондиционер – прибор достаточно капризный и недешевый в содержании. В случае выбора для себя подержанной машины заранее поинтересуйтесь, насколько сложный по конструкции и насколько долговечный кондиционер у модели, которую вы собираетесь покупать. Возможно, вам будет лучше переключить свое внимание на другую модель, где охладитель воздуха более дешевый в содержании. Так как есть множество примеров, когда в целом не старую и комфортную машину владелец эксплуатирует летом с открытыми окнами – из-за недостатка средств на дорогостоящий ремонт кондиционера.
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