Когда воздух в салоне вообще не охлаждается, все понятно: нужен ремонт. Но часто бывает, что водители мирятся с малой эффективностью кондиционера – вроде бы и холодит, но на солнце в машине все равно жара. Иногда такое бывает отнюдь не из-за поломки.

Для полноценной диагностики кондиционера, особенно, если случай – не совсем типичный, требуется специальное, довольно дорогостоящее оборудование. Такое есть не на каждой СТО, поэтому иногда, в сомнительных случаях, мастера автосервиса начинают ремонт, что называется, наугад – поочередно выполняя все известные им сервисные операции или заменяя те или иные компоненты климатической установки.

В принципе автокондиционер имеет не так уж много компонентов, но он довольно капризен из-за высокой летучести хладагента

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Чтобы не платить за ненужные услуги и детали, владелец может сам выполнить первичную диагностику – хотя бы частично.

Грязный конденсатор (радиатор под капотом). Большой радиатор кондиционера, который стоит перед радиатором системы охлаждения двигателя, должен быть чистым. Между тем, именно он чаще всего первым загрязняется погибшими насекомыми, тополиным пухом и пылью. Промывать его надо очень осторожно, несильной струей воды. Также имейте в виду, что часто грязь собирается не с внешней, а с обратной стороны – между двумя радиаторами. Это препятствует прохождению воздуха и эффективность кондиционера снижается. К сожалению, иногда для устранения этой проблемы нужно демонтировать хотя бы один радиатор.

Довольно часто грязь и мусор, мешающие охлаждению, накапливаются между двумя радиаторами

Грязный испаритель (радиатор в салоне). Второй теплообменник кондиционера обычно забивается грязью в машинах, где нет фильтра салонного воздуха. Корочка грязи бывает настолько плотной, что поток воздуха сквозь теплообменник совершенно прекращается. Чтобы избавиться от этой проблемы, надо снять испаритель, а для этого чаще всего нужно демонтировать торпедо.

Засорение внешней поверхности испарителя – одна из причин низкой эффективности кондиционера. Для очистки часто надо разбирать торпедо

Грязный фильтр салона. Забитый пылью, листьями и остатками насекомых фильтр уменьшает поток воздуха, который охлаждается в испарителе. То есть объем холодного воздуха, который поступает в салон, уменьшается, из-за чего создается впечатление неэффективной работы охладителя. За состоянием фильтра нужно следить.

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Недостаток хладагента в системе. Это самая распространенная причина неэффективной работы кондиционера, но как правило, такой период длится недолго: фреон (или другой теплоноситель) окончательно покинет систему и автоматика будет полностью блокировать включение "кондишина". Систему нужно будет заправить заново, но перед тем желательно выявить и устранить причину потери хладагента.

Поддержание системы кондиционирования (климат-контроля) в рабочем состоянии часто требует немалых затрат

Неисправность клапана ТРВ (вентиль). Терморегулирующий вентиль отвечает за поддержание нужной температуры хладагента. Эта деталь выходит из строя на машинах почтенного возраста, причем часто происходит это постепенно и незаметно для водителя. Клапан – деталь недешевая, но заменить ее в целом нетрудно. При этом желательно иметь оборудование для отбора и дальнейшей заправки фреона.

Рекомендация Авто24

Кондиционер – прибор достаточно капризный и недешевый в содержании. В случае выбора для себя подержанной машины заранее поинтересуйтесь, насколько сложный по конструкции и насколько долговечный кондиционер у модели, которую вы собираетесь покупать. Возможно, вам будет лучше переключить свое внимание на другую модель, где охладитель воздуха более дешевый в содержании. Так как есть множество примеров, когда в целом не старую и комфортную машину владелец эксплуатирует летом с открытыми окнами – из-за недостатка средств на дорогостоящий ремонт кондиционера.

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