Хворіти простудою влітку особливо неприємно, і тим більше образливо, якщо недугу спричинив власний автомобіль. Подібні неприємності приносить водіям і пасажирам такий корисний пристрій, як кондиціонер. Чого не можна робити, щоб не захворіти через опцію, за яку заплачені чималі гроші?

Як не дивно, автомобільний кондиціонер (клімат-контроля це теж стосується) може стати причиною невеликого букету захворювань. Не всі вони пов’язані зі спекою та з простудами, але всі їх можна виключити, якщо вжити деяких заходів та правильно користуватися охолоджувачем повітря.

Здавалося б, після COVID-19 нас важко злякати вірусами і мікробами, але… В захворюваннях, викликаних “населенням” кондиціонерів, теж мало приємного.

Читайте також: Як охолодити автомобіль в спеку без кондиціонера

Яких хвороб чекати

Влітку від кондиціонера легко захворіти простудою, яку провокує різкий перепад температур між вуличною спекою і прохолодою в салоні машини. Гайморит, бронхіт, отит – не варто розповідати, наскільки неприємні ці хвороби. Крім того, протягом цілого року є ризик отримати від машини інші захворювання дихальних шляхів – наприклад, відомий як “кондиціонерна хвороба” легіонельоз, особлива форма пневмонії.

Звідки зараза в кондиціонері

Звісно, ці страхи очікують на вас, якщо у вашій системі клімату живуть грибки, бактерії та мікроби. Вони з’являються перш за все на випарнику – теплообміннику кондиціонера, розташованому у торпедо. Під час роботи він робиться мокрим, і на цю вологу осідає пил, дрібне листя, пух та насіння рослин. У цьому затишному “компресі” охоче оселяються некорисні для людини мікроорганізми.

Дуже прикро, але кондиціонер став саме тим місцем, де в машині оселяються шкідливі мікроорганізми.

Щоб таких поселень в машині не було, кондиціонер треба періодично очищувати, а також правильно вимикати. За хвилину-дві до зупинки на паркування треба вимкнути кондиціонер, але залишити працюючим вентилятор, який жене повітря у салон. Теплообмінник просушиться потоком повітря і в ньому не будуть множитися пліснява та мікроби.

Яку температуру виставляти

Лікарі кажуть, що для людини влітку шкідливий різкий перепад температури понад 5 – 7 градусів. Знаючи це, варто тримати у салоні мікроклімат на таку ж величину прохолоднішим. Так, якщо на дворі +35о С, то виходить, в машині має бути +28 + 30 градусів, яке неначе теж не надто комфортні. Але для початку і така “прохолода” буде достатньо, а через 5 – 10 хвилин після посадки пасажирів температуру можна буде ще плавно понизити.

Читайте також: Чи потрібно вмикати кондиціонер кожного разу

Куди спрямовувати потік повітря

Найдужче водій відчуває холод з “кондишина”, коли холодні струмені дують йому в обличчя та на груди. Але такий розподіл повітря саме і загрожує хворобами. Тому краще спрямувати холодний потік від кондиціонера на лобове скло, у крайньому випадку додатково - на ноги.

Якщо в автоматичному режимі холодне повітря починає провокувати нежить, доведеться перейти в ручний режим і змінити напрямок потоків та їхню інтенсивність.

Як боротися з пахощами

Важкий сморід або просто болотний запах у салоні – це зовнішній прояв наявності шкідливих мікроорганізмів на випарнику і в каналах кліматичної установки. Для очищення служать спеціальні пристрої (є на деяких СТО), які насичують всю систему випарами дезінфекційного препарату. У деяких випадках може допомогти “любительський” засіб у вигляді аерозольного балончика з довгою трубкою-розпилювачем, яка встромляється у повітропроводи через дефлектори на торпедо.

На деяких СТО є пристрій, який наповнює систему кондиціонування випарами рідини-дезінфектора. Це вбиває шкідливих мікробів, бактерії та грибки.

Рекомендація Авто 24

Коли вже за такі опції як кондиціонер або клімат-контроль заплачені чималі гроші, неправильним буде занехаяти ці системи до такого стану, що вони нестимуть вам загрозу. Тому бажано періодично – наприклад, на початку та по закінченню літного сезону – показувати свою кліматичну установку фахівцям, які спеціалізуються на подібних системах. Це буде корисним не лише для людей, а й для техніки, адже вчасне усунення дрібних, непомітних несправностей допоможе уникнути великого ремонту.

Читайте також: Як правильно користуватись кондиціонером