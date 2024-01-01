Как нелегальные перевозчики используют сервис заказов Bla-Bla-Car

Сервис заказов Bla-Bla-Car помогает найти попутчика или водителя, которые собираются ехать в одном направлении. Однако незаконные перевозчики ищут через него клиентов. Причем перед самой поездкой поднимают цену, указанную в приложении.

Это стало системным явлением, об одном таком случае рассказала клиентка Bla-Bla-Car и Укратрансбезопасность.

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На Житомирщине женщина искала машину и наткнулась на объявление с низкой ценой, без марки автомобиля. Как оказалось, это была маршрутка, которая таким образом собирала клиентов на перевозки.

"Не могла найти машину, ведь оказалось что это микроавтобус. Девушка сказала, где он стоит. Когда нашла водителя, он озвучил цену 250 грн вместо 175... Из 14 пассажиров в маршрутке 8 ехало по моему же сценарию", - говорилось в публикации.

Инспекторы Отдела государственного надзора Укртрансбезопасности увидели этот пост в Фейсбуке и нашли данного перевозчика. Оказалось, что автобус осуществлял нерегулярные перевозки пассажиров по маршруту "Днепр – Нововолынск", о чем свидетельствовал билет, предоставленный одним из пассажиров автобуса.

При проверке документов было выявлено отсутствие: схемы маршрута, расписания движения и таблицы стоимости проезда.

За данное нарушение инспекторы составили акт на перевозчика (абз. 3 ч.1 ст. 60 Закона Украины "Об автомобильном транспорте") за что предусмотрена ответственность в размере 17 000 гривен.