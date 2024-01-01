Новый школьный автобус получил название "Историк"

Базовым шасси для такого специализированного транспорта будет служить ходовая Peugeot Boxer или Opel Movano. Кузов и обустройство салона будет украинского производства, известили в компании Stellantis Украина,

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"Производство нового школьного автобуса организовано в совместном проекте между Peugeot Центр Илта Львов, что придает основу Peugeot Boxer, и ООО «Б.Р.С», что несет ответственность за изготовление кузова автобуса и обустройство салона", – говорится в сообщении.

Школьный автобус "Историк" имеет длину 6, 96 метра. При этом колесная база растянулась на 4 метра. Такой габарит позволил расширить количество мест до 22, не ухудшив комфорт пассажиров. Плюс рабочее место водителя. Правда, это в стандартной версии.

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В другом исполнении салон имеет 18 мест, но в нем уже обустроена зона для размещения колесного кресла для перевозки людей с недостатками опорно-двигательного аппарата.

В обеих версиях здесь широкий проход между рядами сидений. Позитиву добавляют окна с большой площадью остекления, тонированное стекло по бокам, что уменьшает нагрев салона.

Высокий потолок свидетельствует о пространстве салона, кондиционер для теплого времени года и автономный отопитель для холодного времени. Кресла с ремнями безопасности обладают ортопедическими свойствами, обустроены подголовниками и подлокотниками.

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"Историк" имеет передний повод, комплектуется дизельным двигателем 2, 2 л мощностью 165 л. и 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Он получил системы ABS и ESP и сравнительно невысокий уровень потребления топлива – всего 9 л на 100 км в смешанном цикле.

Указывается, что сервисное и гарантийное сопровождение "Историков" будут осуществлять мастера официальных дилерских центров Peugeot или Opel.

Фото: Stellantis Украина