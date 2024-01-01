На школьные автобусы денег выделили больше, но закупят их меньше

Закупка 460 единиц пассажирского транспорта специального исполнения по уже хорошо отрегулированной мотодике Prozorro Market радует уже тем, что новая техника для учебных заведений в 2025 году будет. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Минэкономики.

Правда, цифра 460 автобусов не окончательная и может не дотягивать до указанного количества, поскольку в официальном сообщении главного сметного ведомства страны конкретно указано о приобретении "около 460 автобусов для украинских школ". И это значительно меньше, чем ожидалось.

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Относительно прошлогоднего контраст разительный. В прошлом году на выделенные 1,2 миллиарда гривен приобрели через систему Prozorro 518 школьных автобусов. В этом году на выделенные 1,6 миллиарда гривен планируется закупить "около 460 автобусов".

Условно говоря, нынешний показатель будет на 58 автобусов в минусе. Это если брать за основу 460 единиц транспорта, то есть без слова "около".

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Для нынешней экономической ситуации это хотя и досадная, но прогнозируемая картина: цены на товары и услуги упорно лезут вверх и падать точно не будут. Не исключено, что в 2026 году по этой статье расходов будет выделено уже 2 млрд гривен, чтобы в закупках уложиться хотя бы в четыре сотни автобусов.

Нынешний транш предусматривает ту же самую технологию закупки, что и в прошлом году. Государство покроет от 70 до 95% стоимости автобусов, в зависимости от финансовой состоятельности общины. Остальные расходы компенсируют местные бюджеты.

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Кто получит "школьников" в первую очередь:

Военные лицеи (в частности военно-морские и военно-спортивные), ученики которых не обеспечены проживанием и нуждаются в подвозе.

Школы, транспорт которых уничтожен в результате войны или передан на нужды армии.

Школы, в которых учатся ученики из общин, где заведения повреждены или разрушены.

Опорные школы, которые будут созданы в 2025 году.

Школы, оптимизированы или реорганизованы в 2025 году.

Другие школы (от 100 учеников, приоритет – тем, где учится больше детей).

Благодаря субвенции громады смогут приобрести новый транспорт или заменить тот, что был уничтожен в результате войны.

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Напомним, течение 2023-2024 годов по программе "Школьный автобус" общины и школы закупили через Prozorro Market 1007 школьных автобусов. Весь этот транспорт изготовлен в Украине и соответствуют требованиям локализации.