На школьные автобусы денег выделили больше, но закупят их меньше

ФОТО: Валентин Ожго, Авто24|
Школьный автопарк частично стареет, частично призван в армию и восстановить его очень сложно
Закупка 460 единиц пассажирского транспорта специального исполнения по уже хорошо отрегулированной мотодике Prozorro Market радует уже тем, что новая техника для учебных заведений в 2025 году будет. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Минэкономики.
Правда, цифра 460 автобусов не окончательная и может не дотягивать до указанного количества, поскольку в официальном сообщении главного сметного ведомства страны конкретно указано о приобретении "около 460 автобусов для украинских школ". И это значительно меньше, чем ожидалось.
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Относительно прошлогоднего контраст разительный. В прошлом году на выделенные 1,2 миллиарда гривен приобрели через систему Prozorro 518 школьных автобусов. В этом году на выделенные 1,6 миллиарда гривен планируется закупить "около 460 автобусов".
Условно говоря, нынешний показатель будет на 58 автобусов в минусе. Это если брать за основу 460 единиц транспорта, то есть без слова "около".
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Для нынешней экономической ситуации это хотя и досадная, но прогнозируемая картина: цены на товары и услуги упорно лезут вверх и падать точно не будут. Не исключено, что в 2026 году по этой статье расходов будет выделено уже 2 млрд гривен, чтобы в закупках уложиться хотя бы в четыре сотни автобусов.
Нынешний транш предусматривает ту же самую технологию закупки, что и в прошлом году. Государство покроет от 70 до 95% стоимости автобусов, в зависимости от финансовой состоятельности общины. Остальные расходы компенсируют местные бюджеты.
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Кто получит "школьников" в первую очередь:
- Военные лицеи (в частности военно-морские и военно-спортивные), ученики которых не обеспечены проживанием и нуждаются в подвозе.
- Школы, транспорт которых уничтожен в результате войны или передан на нужды армии.
- Школы, в которых учатся ученики из общин, где заведения повреждены или разрушены.
- Опорные школы, которые будут созданы в 2025 году.
- Школы, оптимизированы или реорганизованы в 2025 году.
- Другие школы (от 100 учеников, приоритет – тем, где учится больше детей).
Благодаря субвенции громады смогут приобрести новый транспорт или заменить тот, что был уничтожен в результате войны.
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Напомним, течение 2023-2024 годов по программе "Школьный автобус" общины и школы закупили через Prozorro Market 1007 школьных автобусов. Весь этот транспорт изготовлен в Украине и соответствуют требованиям локализации.