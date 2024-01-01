Кабмин выделил 216 миллионов гривен на автобусы: кто их получит

С учетом новой суммы нынешний правительственный транш на обновление автопарка системы образования составляет 1,21 млрд грн.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram, уже закуплено более 120 единиц школьного транспорта из ранее запланированных 500.

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С учетом дополнительного финансирования в размере почти 216 млн грн закупочное количество пассажирских машин для образовательных рейсов возрастет. Автобусы будут покупаться в софинансировании с местными бюджетами.

"Таким образом будет обеспечен регулярный подвоз школьников в базовые образовательные учреждения, которые отвечают всем критериям безопасности и где дети смогут учиться очно", – отметил Денис Шмыгаль в своем сообщении о дополнительном финансировании.

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Напомним, в прошлом году за счет субвенции, которая также составляла 1 млрд грн, громады получили 531 автобус. Тогда из местных бюджетов было выделено 656 млн грн.

В этом году Кабинет Министров Украины хотя и с опозданием, но провел распределение субвенции на школьные автобусы в сумме 1 миллиард гривен для 22 областей.

Наибольшую государственную субвенцию средств в сумме 117,5 млн грн в этом году получила Днепропетровщина. Фото: Днепропетровская ОГА

Деньги пошли в регионы в третьей декаде июня, после чего областные администрации запустили процедуру приобретения этого специализированного транспорта через электронный каталог Prozorro Market.

Правда, куда распределено нынешнее дополнительное финансирование на сайте Минфина Украины не сообщается.