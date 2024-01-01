Кабмін виділив 216 мільйонів гривень на автобуси: хто їх отримає

Відтак, цьогорічний урядовий транш на оновлення освітянського автопарку сумарно становить 1,21 млрд грн.

Як повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Telegram, вже закуплено понад 120 одиниць шкільного транспорту з раніше запланованих 500.

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З врахуванням додаткового фінансування у розмірі майже 216 млн грн закупівельна кількість пасажирських машин для освітянських рейсів зросте. Автобуси будуть купуватися у співфінансуванні з місцевими бюджетами.

"Таким чином буде забезпечене регулярне підвезення школярів до базових освітніх закладів, які відповідають усім критеріям безпеки й де діти зможуть вчитися очно", – зазначив Денис Шмигаль у своєму повідомленні про додаткове фінансування.

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Нагадаємо, торік коштом субвенції, яка також становила 1 млрд грн, громади отримали 531 автобус. Тоді з місцевих бюджетів було виділено 656 млн грн.

Нинішнього року Кабінет Міністрів України хоча й з запізненням, але провів розподіл субвенції на шкільні автобуси у сумі 1 мільярд гривень для 22 областей.

Найбільшу державну субвенцію коштів у сумі 117,5 млн грн цьогоріч отримала Дніпропетровщина. Фото: Дніпропетровська ОВА

Гроші пішли в регіони у третій декаді червня, після чого обласні адміністрації запустили процедуру придбання цього спеціалізованого транспорту через електронний каталог Prozorro Market.

Щоправда, куди розподілено нинішнє додаткове фінансування на сайті Мінфіну України не повідомляється.