На яких шкільних автобусах будуть їздити учні Дніпропетровщини

Минулого тижня прийшли перші 10 пасажирських машин, а вчора для передачі громадам прибуло ще стільки ж. Усі автобуси придбано за державні та місцеві кошти.

Купувалися такі ж машини, що й минулого року. Про це на своєму сайті повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

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І хоча в короткому інформаційному повідомленні не вказано ні виробника, ні марку автобусів, із фото вгадуються популярні в шкільних автопарках України "Еталони" Чернігівського автозаводу.

Ці 8-метрові пасажирські машини мають повну стандартизацію до вимог ДСТУ 7013 й відповідають усім передбаченим нормам екологічної та підвищеного рівня експлуатаційної безпеки, що притаманно спецтранспорту для перевезення дітей.

Пасажирські машини мають 28 обладнаних місць для школярів. Також є місця для провожатих і, звісно, одне водійське місце. Усі крісла обладнані ременями безпеки.

В моторній ніші таких автобусів стоїть дизельний 6-циліндровий двигун Ashok Leyland потужністю 123 кВт, що працює в парі з механічною п’ятиступеневою коробкою передач.

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У ці дні спецтранспорт проходить реєстрацію у регіональних Сервісних центрах МВС. Школи вже розробляють графіки руху автобусів за заздалегідь затвердженими маршрутами.

"І це не остання партія – далі буде. Не зупиняємося, бо знаємо – потреба ще є", – написав Сергій Лисак, очільник регіону.

Нагадаємо, Дніпропетровська область цьогоріч має найбільшу державну субвенцію коштів на шкільні автобуси – 117 млн 575 тис. грн.

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Станом на першу декаду серпня вісім областей сумарно придбали через електронний каталог Prozorro Market 117 шкільних автобусів на загальну суму майже 400 млн грн. Решта регіонів в очікуванні надходжень, адже по всій країні потребують підвезення орієнтовно 300 тис. дітей.

Днями за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів до громад Запорізької та Миколаївської областей вже прийшло по 25 шкільних автобусів, Харківської – 21, Хмельницької та Сумської – по 7.

Фото: Дніпропетровська ОВА