На каких школьных автобусах будут ездить ученики Днепропетровщины

На прошлой неделе пришли первые 10 пассажирских машин, а вчера для передачи громадам прибыло еще столько же. Все автобусы приобретены за государственные и местные средства.

Покупались такие же машины, что и в прошлом году. Об этом на своем сайте сообщила Днепропетровская областная военная администрация.

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И хотя в коротком информационном сообщении не указано ни производителя, ни марку автобусов, по фото угадываются популярные в школьных автопарках Украины "Эталоны" Черниговского автозавода.

Эти 8-метровые пассажирские машины имеют полную стандартизацию с требованиями ДСТУ 7013 и соответствуют всем предусмотренным нормам экологической и повышенного уровня эксплуатационной безопасности, что присуще спецтранспорту для перевозки детей.

Пассажирские машины имеют 28 оборудованных мест для школьников. Также есть места для провожатых и, конечно, одно водительское место. Все кресла оборудованы ремнями безопасности.

В моторной нише таких автобусов стоит дизельный 6-цилиндровый двигатель Ashok Leyland мощностью 123 кВт, работающий в паре с механической пятиступенчатой коробкой передач.

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В эти дни спецтранспорт проходит регистрацию в региональных Сервисных центрах МВД. Школы уже разрабатывают графики движения автобусов по заранее утвержденным маршрутам.

"И это не последняя партия – дальше будет. Не останавливаемся, потому что знаем – потребность еще есть", – написал Сергей Лысак, глава региона.

Напомним, Днепропетровская область в этом году имеет наибольшую государственную субвенцию средств на школьные автобусы – 117 млн 575 тыс. грн.

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По состоянию на первую декаду августа восемь областей суммарно приобрели через электронный каталог Prozorro Market 117 школьных автобусов на общую сумму почти 400 млн грн. Остальные регионы в ожидании поступлений, ведь по всей стране нуждаются в подвозе ориентировочно 300 тыс. детей.

На днях за средства государственной субвенции и софинансирования из местных бюджетов в громады Запорожской и Николаевской областей уже пришло по 25 школьных автобусов, Харьковской – 21, Хмельницкой и Сумской – по 7.

Фото: Днепропетровская ОГА