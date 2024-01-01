На шкільні автобуси грошей виділили більше, але закуплять їх менше

Закупівля 460 одиниць пасажирського транспорту спеціального виконання за уже добре відрегульованою мотодикою Prozorro Market радує вже тим, що нова техніка для навчальних закладів у 2025 році буде. Про це йдеться в офіційному пресрелізі Мінекономіки.

Щоправда, цифра 460 автобусів не остаточна й може не дотягувати до зазначеної кількості, оскільки в офіційному повідомленні головного кошторисного відомства країни конкретно вказано про придбання "близько 460 автобусів для українських шкіл". І це значно менше, ніж очікувалося.

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Відносно торішнього контраст разючий. Торік на виділені 1,2 мільярда гривень придбали через систему Prozorro 518 шкільних автобусів. Цьогоріч на виділені 1,6 мільярда гривень планується закупити "близько 460 автобусів".

Умовно кажучи, нинішній показник буде на 58 автобусів в мінусі. Це якщо брати за основу 460 одиниць транспорту, тобто без слова "близько".

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Для нинішньої економічної ситуації це хоча й прикра, але прогнозована картина: ціни на товари та послуги вперто лізуть вгору і падати точно не будуть. Не виключено, що у 2026 році по цій статті витрат буде виділено вже 2 млрд гривень, щоб в закупках вкластися хоча б в чотири сотні автобусів.

Нинішній транш передбачає ту ж саму технологію закупівлі, що і торік. Держава покриє від 70 до 95% вартості автобусів, залежно від фінансової спроможності громади. Решту витрат компенсують місцеві бюджети.

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Хто отримає "школярів" першочергово:

Військові ліцеї (зокрема військово-морські та військово-спортивні), учні яких не забезпечені проживанням та потребують підвезення.

Школи, транспорт яких знищено внаслідок війни або передано на потреби армії.

Школи, у яких навчаються учні з громад, де заклади пошкоджені або зруйновані.

Опорні школи, які будуть створені у 2025 році.

Школи, оптимізовані чи реорганізовані у 2025 році.

Інші школи (від 100 учнів, пріоритет – тим, де навчається більше дітей).

Завдяки субвенції громади зможуть придбати новий транспорт або замінити той, що був знищений внаслідок війни.

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Нагадаємо, протягом 2023-2024 років за програмою "Шкільний автобус" громади та школи закупили через Prozorro Market 1007 шкільних автобусів. Увесь цей транспорт виготовлений в Україні та відповідають вимогам локалізації.