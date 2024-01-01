Новий шкільний автобус отримав назву "Історик"

ФОТО: Stellantis Україна|
Шкільний автобус "Історик" на базі Peugeot Boxer матиме дві версії салону
Базовим шасі для такого спеціалізованого транспорту служитиме ходова Peugeot Boxer або Opel Movano. Кузов та облаштування салону буде українського виробництва, сповістили у компанії Stellantis Україна,
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"Виробництво нового шкільного автобуса організовано спільно в проєкті між Peugeot Центр Ілта Львів, що надає основу Peugeot Boxer, та ТОВ «Б.Р.С», що несе відповідальність за виготовлення кузова автобуса та облаштування салону", – йдеться у повідомленні.
Шкільний автобус "Історик" має довжину 6,96 метра. При цьому колісна база розтягнулась на 4 метри. Такий габарит дозволив розширити кількість місць до 22, не погіршивши комфорт пасажирів. Плюс робоче місце водія. Щоправда, це у стандартній версії.
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В іншому виконанні салон має 18 місць, але в ньому вже облаштовано зону для розміщення крісла колісного для перевезення людей з вадами опорно-рухового апарату.
В обох версіях тут широкий прохід між рядами сидінь. Позитиву додають вікна з великою площею скління, тоноване скло з боків, що зменшує нагрівання салону.
Висока стеля свідчить про простір салону, кондиціонер для теплої пори року та автономний обігрівач для холодної пори. Крісла з ременями безпеки мають ортопедичні властивості, облаштовані підголівниками та підлокітники.
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"Історик" має передній привід, комплектується дизельним двигуном 2,2 л потужністю 165 к.с. та 6-ступеневою механічною коробкою перемикання передач. Він отримав системи ABS й ESP та порівняно невисокий рівень споживання пального – лише 9 л на 100 км у змішаному циклі.
Зазначається, що сервісний та гарантійний супровід "Істориків" будуть здійснювати майстри офіційних дилерських центрів Peugeot або Opel.
Фото: Stellantis Україна