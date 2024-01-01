Новий шкільний автобус отримав назву "Історик"

Базовим шасі для такого спеціалізованого транспорту служитиме ходова Peugeot Boxer або Opel Movano. Кузов та облаштування салону буде українського виробництва, сповістили у компанії Stellantis Україна,

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"Виробництво нового шкільного автобуса організовано спільно в проєкті між Peugeot Центр Ілта Львів, що надає основу Peugeot Boxer, та ТОВ «Б.Р.С», що несе відповідальність за виготовлення кузова автобуса та облаштування салону", – йдеться у повідомленні.

Шкільний автобус "Історик" має довжину 6,96 метра. При цьому колісна база розтягнулась на 4 метри. Такий габарит дозволив розширити кількість місць до 22, не погіршивши комфорт пасажирів. Плюс робоче місце водія. Щоправда, це у стандартній версії.

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В іншому виконанні салон має 18 місць, але в ньому вже облаштовано зону для розміщення крісла колісного для перевезення людей з вадами опорно-рухового апарату.

В обох версіях тут широкий прохід між рядами сидінь. Позитиву додають вікна з великою площею скління, тоноване скло з боків, що зменшує нагрівання салону.

Висока стеля свідчить про простір салону, кондиціонер для теплої пори року та автономний обігрівач для холодної пори. Крісла з ременями безпеки мають ортопедичні властивості, облаштовані підголівниками та підлокітники.

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"Історик" має передній привід, комплектується дизельним двигуном 2,2 л потужністю 165 к.с. та 6-ступеневою механічною коробкою перемикання передач. Він отримав системи ABS й ESP та порівняно невисокий рівень споживання пального – лише 9 л на 100 км у змішаному циклі.

Зазначається, що сервісний та гарантійний супровід "Істориків" будуть здійснювати майстри офіційних дилерських центрів Peugeot або Opel.

Фото: Stellantis Україна