Як нелегальні перевізники використовують сервіс замовлень Bla-Bla-Car

Сервіс замовлень Bla-Bla-Car допомагає знайти попутника або водія, які збираються їхати в одному напрямку. Однак незаконні перевізники шукають через нього клієнтів. Причому перед самою поїздкою піднімають ціну, зазначену в застосунку.

Це стало системним явищем, про один такий випадок розповіла клієнтка Bla-Bla-Car та Укратрансбезпека.

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На Житомирщині жінка шукала машину та натрапила на об’яву з низькою ціною, без марки автомобіля. Як виявилось, це була маршрутка, яка таким чином збирала клієнтів на перевезення.

"Не могла знайти машину, адже виявилося що це мікроавтобус. Дівчина сказала, де він стоїть. Коли знайшла водія, він озвучив ціну 250 грн замість 175... З 14 пасажирів в маршрутці 8 їхало за моїм же сценарієм", — йшлося у публікації.

Інспектори Відділу державного нагляду Укртрансбезпеки побачили цей пост у Фейсбуці та знайшли даного перевізника. Виявилось, що автобус здійснював нерегулярні перевезення пасажирів за маршрутом «Дніпро – Нововолинськ», про що свідчив квиток, наданий одним із пасажирів автобуса.

При перевірці документів було виявлено відсутність: схеми маршруту, розкладу руху та таблиці вартості проїзду.

За дане порушення інспектори склали акт на перевізника (абз. 3 ч.1 ст. 60 Закону України «Про автомобільний транспорт») за що передбачена відповідальність у розмірі 17 000 гривень.