Специальные военные тягачи предназначены для эвакуации тяжелой техники, включая танки и БТРы.

4-я отдельная танковая бригада ВСУ показала в соцсетях работу своей технической части, в частности немецких тяжелых тягачей MAN HX81.

Данный тягач в танковом подразделении эвакуирует технику, поврежденную в поле боя. На фото видно, как забирают поврежденные танки Т-72 и санитарный БТР M113. Однако авторы сообщения уверяют, что этот тягач с собственным прозвищем "Вжик" также вытаскивал трофейную рашистскую технику.

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В последние полгода Германия передала для ВСУ 25 тягачей MAN HX81 и 20 полуприцепов к ним. Поэтому очевидно, что сейчас их недостаточно для всей линии фронта. Однако правительство Германии обещало предоставить 90 таких машин.

В бронированной кабине этой машины могут разместиться до 4 военных. Масса тягача MAN HX81 вместе с тралом составляет 130 тонн, грузоподъемность – 73 тонн. Машины этого типа рассчитаны на перевозку любой бронированной техники, в частности PzH 2000 и Leopard 2A7.

Бронекабина массой 4,5 тонн обеспечивает защиту против 7,62 мм патронов, попадания обломков и подрыва на 8-килограммовых противотанковых минах. Сцепка имеет две лебедки тяговым усилием по 20 тонн, каждая для подтягивания техники на трал, а также вспомогательную лебедку тяговым усилием 8 тонн для подъема самого тягача.

Скорость хода грузовика по трассе – до 88 км/ч, заявленая дальность хода – до 800 км.