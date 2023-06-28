Спеціальні військові тягачі призначені для евакуації важкої техніки, в тому числі танків та БТРів.

4-а окрема танкова бригада ЗСУ показала в соцмережах роботу своєї технічної частини, зокрема, німецьких важких тягачів MAN HX81.

Даний тягач в танковому підрозділі евакуює техніку, пошкоджену на полі бою. На фото видно, як забирають пошкоджені танк Т-72 та санітарний БТР M113. Однак автори повідомлення запевняють, що цей тягач з власним прізвиськом “Вжик” також витягував трофейну рашистську техніку.

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Протягом останніх півроку Німеччина передала для ЗСУ 25 тягачів MAN HX81 та 20 напівпричепів до них. Тому, очевидно, що зараз їх недостатньо для усієї лінії фронту. Однак уряд Німеччини обіцяв надати 90 таких машин.

В броньованій кабіні цієї машини можуть розміститись до 4 військових. Маса тягача MAN HX81 разом із тралом сягає 130 тон, вантажопідйомність – 73 тон. Машини цього типу розраховані на перевезення будь-якої броньованої техніки, зокрема PzH 2000 та Leopard 2A7.

Бронекабіна масою 4,5 тон забезпечує захист проти 7,62 мм набоїв, влучання уламків та підриву на 8-кілограмових протитанкових мінах. Сцепка має дві лебідки тяговим зусиллям по 20 тон кожна для підтягування техніки на трал, а також допоміжну лебідку тяговим зусиллям 8 тон для підйому самого тягача.

Швидкість ходу вантажівки по трасі – до 88 км/год, заявлена дальність ходу – до 800 км.