В Одесской области на дороге Н-33 рашисты попали ракетой в мост с автомобильной дорогой и железной дорогой.

В результате повреждены дорожное полотно и железнодорожный мост через Днестровский лиман в поселке Затока. Поэтому мост перекрыт.

Мост является важной артерией области и обеспечивает железнодорожное и транспортное сообщение с Измаильским, Болградским и Белгород-Днестровским районами и ведет к румынской границе.

Кстати рашисты еще раз попали в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Водителям, двигающимся по маршруту Затока – Одесса, Укравтодор предлагает альтернативный маршрут проезда по дороге М-15 Одесса – Рени через село Маяки.