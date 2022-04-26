На Одещині на дорозі Н-33 рашисти влучили ракетою у міст з автомобільною дорогою та залізницею.
В результаті пошкоджено дорожнє полотно та залізничний міст через Дністровський лиман у селищі Затока. Тому міст перекрито.
Міст є важливою артерію області та забезпечує залізничне та транспортне сполучення з Ізмаїльським, Болградським та Білгород-Дністровським районами та веде до румунського кордону.
До речі рашисти ще раз влучили у Кременчуцький нафтопереробний завод
Водіям, що рухаються за маршрутом Затока – Одеса, Укравтодор пропонує альтернативний маршрут проїзду дорогою М-15 Одеса – Рені через село Маяки.
Водіям радять користуватись схемою об'їзду та завчасно обирати альтернативні маршрути.
Пізніше стало відомо, що через зруйнований міст відкрили реверсний проїзд.
Очільник Білгород-Дністровської районної ради Григорій Мельниченко розповів, що рух через міст контролюють поліцейські.