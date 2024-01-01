Как обезопасить детей во время летних каникул: советы от полиции

Летние каникулы уже начались, а значит дети имеют больше времени для отдыха и активных игр на улице. Чтобы летние каникулы прошли безопасно, патрульная полиция Киевской области предоставляет свои рекомендации.

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Для родителей, чтобы отдых детей был безопасным, в полиции составили список советов: