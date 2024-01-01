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Как обезопасить детей во время летних каникул: советы от полиции

В полиции рассказали, что делать, чтобы повысить безопасность детей во время летних каникул и подготовили содержательный список советов.
Как улучшить безопасность детей во время летних каникул - Auto24

Безопасность детей во время летних каникул

Евгений Гудущан
logo10 июня, 16:55
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Летние каникулы уже начались, а значит дети имеют больше времени для отдыха и активных игр на улице. Чтобы летние каникулы прошли безопасно, патрульная полиция Киевской области предоставляет свои рекомендации.

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Для родителей, чтобы отдых детей был безопасным, в полиции составили список советов:

  • не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;
  • не оставляйте открытые окна в комнате, где находятся дети, даже если вышли на минутку;
  • контролируйте, где и с кем находятся ваши дети, а также, чем они занимаются;
  • научите детей всегда говорить, куда они идут, вовремя приходить домой, никуда не идти с незнакомцами без разрешения родителей;
  • если малыша приходится оставить дома - проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью, в частности экстренных служб;
  • отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения. А лучше, покажите собственным примером, как соблюдать ПДД;
  • закрепите на одежде своих детей светоотражающие элементы - это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;
  • напомните о запрете посещения лесов и мест, где происходили боевые действия;
  • расскажите о вреде алкоголя, наркотиков и табака, а также к чему может привести употребление этих веществ;
  • объясните, почему нельзя приближаться к подозрительным предметам на улице;
  • обсудите алгоритм действий в случае срабатывания сигнала воздушной тревоги во время прогулки.
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