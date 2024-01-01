Как обезопасить детей во время летних каникул: советы от полиции

Безопасность детей во время летних каникул
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10 июня, 16:55
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Летние каникулы уже начались, а значит дети имеют больше времени для отдыха и активных игр на улице. Чтобы летние каникулы прошли безопасно, патрульная полиция Киевской области предоставляет свои рекомендации.
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Для родителей, чтобы отдых детей был безопасным, в полиции составили список советов:
- не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;
- не оставляйте открытые окна в комнате, где находятся дети, даже если вышли на минутку;
- контролируйте, где и с кем находятся ваши дети, а также, чем они занимаются;
- научите детей всегда говорить, куда они идут, вовремя приходить домой, никуда не идти с незнакомцами без разрешения родителей;
- если малыша приходится оставить дома - проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью, в частности экстренных служб;
- отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения. А лучше, покажите собственным примером, как соблюдать ПДД;
- закрепите на одежде своих детей светоотражающие элементы - это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;
- напомните о запрете посещения лесов и мест, где происходили боевые действия;
- расскажите о вреде алкоголя, наркотиков и табака, а также к чему может привести употребление этих веществ;
- объясните, почему нельзя приближаться к подозрительным предметам на улице;
- обсудите алгоритм действий в случае срабатывания сигнала воздушной тревоги во время прогулки.