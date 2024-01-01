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Як убезпечити дітей під час літніх канікул: поради від поліції

У поліції розповіли, що роботи аби підвищити безпеку дітей під час літніх канікул і підготували змістовний список порад.
Як покращити безпеку дітей під час літніх канікул- Auto24

Безпека дітей під час літніх канікул

Євген Гудущан
logo10 червня, 16:55
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Літні канікули вже розпочались, а отже діти мають більше часу для відпочинку та активних ігор надворі. Аби літні канікули пройшли безпечно патрульна поліція Київської області надає свої рекомендації.

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Для батьків, аби відпочинок дітей був безпечним, у поліції склали список порад:

  • не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки;
  • не залишайте відчинені вікна в кімнаті, де перебувають діти, навіть якщо вийшли на хвилинку;
  • контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, а також, чим вони займаються;
  • навчіть дітей завжди говорити, куди вони йдуть, вчасно приходити додому, нікуди не йти з незнайомцями без дозволу батьків;
  • якщо малечу доводиться залишити вдома — проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу, зокрема екстрених служб;
  • відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху. А краще, покажіть власним прикладом, як дотримуватися ПДР;
  • закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості;
  • нагадайте про заборону відвідування лісів та місць, де відбувалися бойові дії;
  • розкажіть про шкідливість алкоголю, наркотиків та тютюну, а також до чого може призвести вживання цих речовин;
  • поясніть, чому не можна наближатися до підозрілих предметів на вулиці;
  • обговоріть алгоритм дій у разі спрацювання сигналу повітряної тривоги під час прогулянки.
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