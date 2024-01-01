Як убезпечити дітей під час літніх канікул: поради від поліції

Літні канікули вже розпочались, а отже діти мають більше часу для відпочинку та активних ігор надворі. Аби літні канікули пройшли безпечно патрульна поліція Київської області надає свої рекомендації.

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Для батьків, аби відпочинок дітей був безпечним, у поліції склали список порад: