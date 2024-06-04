Как обменять или восстановить "права" онлайн

Водительское удостоверение можно обменять или восстановить онлайн через кабинет водителя, или приложение Дія. К тому же доступен заказ только электронного удостоверения без печати пластикового бланка.

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Как обменять или восстановить водительское удостоверение через Кабинет водителя:

зайти в Кабинет водителя;

выбрать в меню "Электронные услуги" и выбрать раздел "Восстановление и обмен удостоверения", нажать кнопку "Заказать";

выбрать причину обмена или восстановления водительского удостоверения (потеря, повреждения, окончания срока действия документа или изменение персональных данных);

выберите тип удостоверения (пластиковое или е-удостоверение);

проверить персональные данные;

поставить подпись, которая будет отображаться на удостоверении водителя;

добавить скан копии документов, которые подтверждают изменение персональных данных;

выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты или курьером);

поставить цифровую подпись;

оплатить услугу;

следить за статусом заявки в разделе "Мои услуги".

Ориентировочная стоимость пластикового водительского удостоверения без учета банковских услуг - 572 гривны, е-удостоверение - 230 гривен. Логистические услуги оплачиваются отдельно.

Как обменять или восстановить водительское удостоверение в Дії:

перейти в меню "Услуги" и нажать "Замена водительского удостоверения" или нажать на значок контекстного меню на цифровом водительском и выбрать "Заменить удостоверение";

выбрать причину замены документа;

подтвердить или указать место регистрации проживания;

выбрать тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик + цифровое;

выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты или курьером);

подтвердить или указать контактные данные;

подписать заявление;

оплатить услугу в течение 10 минут;

следить за статусом заявки и ожидать уведомления о готовности или доставку готового водительского удостоверения.

Обменять удостоверение онлайн возможно, если в электронной базе достаточно информации и отображается фото. Также обменять или восстановить водительское удостоверение можно в любом сервисном центре МВД.

С начала года сервисные центры МВД выдали более 373 тысяч водительских удостоверений, из них обменяли более 231 тысячи и восстановили в связи с потерей и похищением почти 32 тысячи водительских документов.