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Як обміняти чи відновити "права" онлайн

Нове посвідчення водія можна отримати, не відвідуючи сервісні центри МВС.
Як відновити права онлайн - Auto24

Як відновити права онлайн

Євген Гудущан
logo4 червня, 12:32
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Посвідчення водія можна обміняти чи відновити онлайн через кабінет водія чи застосунок Дія. До того ж доступне замовлення лише електронного посвідчення без друку пластикового бланка.

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Як обміняти чи відновити посвідчення водія через Кабінет водія:

  • зайти в Кабінет водія;
  • обрати в меню «Електронні послуги» та обрати розділ «Відновлення та обмін посвідчення», натиснути кнопку «Замовити»;
  • обрати причину обміну чи відновлення посвідчення водія (втрата, пошкодження, закінчення терміну дії документа чи зміна персональних даних);
  • оберіть тип посвідчення (пластикове чи е-посвідчення);
  • перевірити персональні дані;
  • поставити підпис, який буде відображатися на посвідченні водія;
  • додати скан копії документі, які підтверджують зміну персональних даних;
  • обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур’єром);
  • поставити цифровий підпис;
  • оплатити послугу;
  • слідкувати за статусом заявки у розділі «Мої послуги».

Орієнтовна вартість пластикового посвідчення водія без врахування банківських послуг — 572 гривні, е-посвідчення — 230 гривень. Логістичні послуги оплачуються окремо.

Як обміняти чи відновити посвідчення водія в Дії:

  • перейти до меню «Послуги» та натиснути «Заміна посвідчення водія» або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському та обрати «Замінити посвідчення»;
  • обрати причину заміни документа;
  • підтвердити або вказати місце реєстрації проживання;
  • обрати тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове;
  • обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур’єром);
  • підтвердити або вказати контактні дані;
  • підписати заяву;
  • сплатити за послугу протягом 10 хвилин;
  • слідкувати за статусом заявки й очікувати сповіщення про готовність чи доставку готового посвідчення водія.

Обміняти посвідчення онлайн можливо, якщо в електронній базі достатньо інформації та відображається фото. Також обміняти чи відновити посвідчення водія можна також у будь-якому сервісному центрі МВС.

З початку року сервісні центри МВС видали більш як 373 тисячі посвідчень водія, з них обміняли понад 231 тисячі та відновили у зв’язку з втратою та викраденням майже 32 тисячі водійських документів.

#Відео #Водійське посвідчення #Автомобілісту #Поради

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