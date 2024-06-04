Як обміняти чи відновити "права" онлайн

Посвідчення водія можна обміняти чи відновити онлайн через кабінет водія чи застосунок Дія. До того ж доступне замовлення лише електронного посвідчення без друку пластикового бланка.

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Як обміняти чи відновити посвідчення водія через Кабінет водія:

зайти в Кабінет водія;

обрати в меню «Електронні послуги» та обрати розділ «Відновлення та обмін посвідчення», натиснути кнопку «Замовити»;

обрати причину обміну чи відновлення посвідчення водія (втрата, пошкодження, закінчення терміну дії документа чи зміна персональних даних);

оберіть тип посвідчення (пластикове чи е-посвідчення);

перевірити персональні дані;

поставити підпис, який буде відображатися на посвідченні водія;

додати скан копії документі, які підтверджують зміну персональних даних;

обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур’єром);

поставити цифровий підпис;

оплатити послугу;

слідкувати за статусом заявки у розділі «Мої послуги».

Орієнтовна вартість пластикового посвідчення водія без врахування банківських послуг — 572 гривні, е-посвідчення — 230 гривень. Логістичні послуги оплачуються окремо.

Як обміняти чи відновити посвідчення водія в Дії:

перейти до меню «Послуги» та натиснути «Заміна посвідчення водія» або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському та обрати «Замінити посвідчення»;

обрати причину заміни документа;

підтвердити або вказати місце реєстрації проживання;

обрати тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове;

обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур’єром);

підтвердити або вказати контактні дані;

підписати заяву;

сплатити за послугу протягом 10 хвилин;

слідкувати за статусом заявки й очікувати сповіщення про готовність чи доставку готового посвідчення водія.

Обміняти посвідчення онлайн можливо, якщо в електронній базі достатньо інформації та відображається фото. Також обміняти чи відновити посвідчення водія можна також у будь-якому сервісному центрі МВС.

З початку року сервісні центри МВС видали більш як 373 тисячі посвідчень водія, з них обміняли понад 231 тисячі та відновили у зв’язку з втратою та викраденням майже 32 тисячі водійських документів.