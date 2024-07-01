Как обменять ламинированные "права" на пластиковые

Сейчас в сервисных центрах МВД выдают только водительские удостоверения приближенные к европейским образцам. Они имеют конечный срок давности. В большинстве случаев это 30 лет. Впрочем, у нового пластика есть и преимущества: удостоверение отображается в Дії и в Кабинете водителя.

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Конвенция о дорожном движении 1968 года, что является основой для признания за рубежом украинских водительских удостоверений, предусматривает обязательность с 2011 года указания срока действия в удостоверении водителя. Если водительское удостоверение без срока действия, во избежание недоразумений во время зарубежных поездок за рулем, есть смысл обновить водительское удостоверение.

Обменять "вечное" водительское удостоверение на "временное" (с указанием срока действия) можно в сервисном центре МВД. Нужно взять талон онлайн через е-записи или в терминале сервисного центра МВД и прийти на определенное время. С собой взять следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, подлежащее обмену;

медицинская справка (на время действия военного положения не обязательна).

Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, выписку о месте жительства и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика можно предъявить администратору сервисного центра МВД в приложении Дія.

Фотографию заранее распечатывать не нужно. Администратор сделает фото на документ при предоставлении услуги. Получить водительское удостоверение на новом бланке можно в день обращения в сервисный центр МВД. Ориентировочная стоимость - 572 грн, не считая банковскую комиссию.

Обменять водительское удостоверение онлайн в Кабинете водителя или в приложении Дії возможно только тем гражданам, у которых отображается документ с фото в электронных реестрах.