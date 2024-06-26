Как обменять "права" или "техпаспорт" при смене фамилии

Обменять "права" или "техпаспорт" при смене фамилии
В Украине можно по желанию изменить свои персональные данные. В частности при оформлении брака женщина может взять фамилию мужа, или наоборот. Но при этом нужно будет заменить все документы со старой фамилией.
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Как обменять водительское удостоверение в связи с изменением персональных данных
В случае изменения фамилии, имени или отчества водительское удостоверение нужно заменить в течение 10 дней. Сделать это можно в любом сервисном центре МВД или онлайн через Кабинет водителя.
При личном обращении в сервисный центр МВД с собой нужно иметь:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий изменение персональных данных (например, свидетельство о браке);
- водительское удостоверение, подлежащее обмену;
- медицинская справка (во время действия военного положения не обязательна).
В сервисном центре МВД администратор сфотографирует лицо на документ и выдаст новое водительское удостоверение. Стоимость обмена около 572 гривны, без учета банковской комиссии.
Также обменять водительское удостоверение в связи с изменением персональных данных можно онлайн через Кабинет водителя. Для этого нужно авторизоваться, заполнить все необходимые поля и загрузить скан-копии документа, подтверждающего личность и документа, подтверждающего изменение личных данных.
Готовое водительское удостоверение можно забрать в сервисном центре МВД, в отделении "Укрпочты", или же его доставит курьер по указанному адресу. При заказе онлайн-услуги предусмотрено до 3 рабочих дней на рассмотрение заявки, отдельно предоставляются логистические услуги. Ориентировочная стоимость - 572 грн за бланк удостоверения и админуслуги сервисного центра МВД, 294 грн за логистические расходы, может быть также начислена комиссия банка.
Вариант онлайн заказа подходит для владельцев водительского удостоверения, фото которого отображается в Кабинете водителя, и есть все данные в электронном реестре. В противном случае, нужно обращаться в сервисный центр МВД лично.
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Как обменять свидетельство о регистрации транспортного средства в связи с изменением персональных данных
Чтобы получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства, нужно взять талон на перерегистрацию в связи с изменением персональных данных и прийти в сервисный центр МВД на определенное время. С собой нужно иметь следующие документы:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства;
- копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий изменение персональных данных;
- свидетельство о регистрации транспортного средства, подлежащего обмену.
При перерегистрации транспортного средства в связи с изменением персональных данных не нужно проходить экспертный осмотр или заменять номерные знаки. Владелец получает новый бланк свидетельства о регистрации транспортного средства.