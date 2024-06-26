Як обміняти "права" або "техпаспорт" при зміні прізвища

В Україні можна за бажанням змінити свої персональні дані. Зокрема при оформленні шлюбу жінка може взяти прізвище чоловіка, або навпаки. Але при цьому потрібно буде замінити усі документи зі старим прізвищем.

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Як обміняти посвідчення водія у зв’язку зі зміною персональних даних

У разі зміни прізвища, імені чи по-батькові посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів. Зробити це можна у будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через Кабінет водія.

При особистому зверненні до сервісного центру МВС з собою потрібно мати:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує зміну персональних даних (наприклад, свідоцтво про шлюб);

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (під час дії воєнного стану не обов’язкова).

У сервісному центрі МВС адміністратор сфотографує особу на документ та видасть нове посвідчення водія. Вартість обміну близько 572 гривні, без врахування банківської комісії.

Також обміняти посвідчення водія у зв’язку зі зміною персональних даних можна онлайн через Кабінет водія. Для цього потрібно авторизуватися, заповнити всі необхідні поля та завантажити скан-копії документу, що підтверджує особу та документу, що підтверджує зміну особистих даних.

Готове посвідчення водія можна забрати у сервісному центрі МВС, у відділенні «Укрпошти», або ж його доставить кур’єр на вказану адресу. При замовленні онлайн-послуги передбачено до 3 робочих днів на розгляд заявки, окремо надаються логістичні послуги. Орієнтовна вартість — 572 грн за бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС, 294 грн за логістичні витрати, може бути також нарахована комісія банку.

Варіант онлайн замовлення підходить для власників посвідчення водія, фото якого відображається у Кабінеті водія, та є всі дані в електронному реєстрі. В іншому випадку, потрібно звертатися до сервісного центру МВС особисто.

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Як обміняти свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у зв’язку зі зміною персональних даних

Аби отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, потрібно взяти талон на перереєстрацію у зв’язку зі зміною персональних даних та прийти до сервісного центру МВС на визначений час. З собою потрібно мати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує зміну персональних даних;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що підлягає обміну.

При перереєстрації транспортного засобу у зв’язку зі зміною персональних даних не потрібно проходити експертний огляд чи замінювати номерні знаки. Власник отримує новий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.