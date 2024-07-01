Як обміняти ламіновані "права" на пластикові

Зараз у сервісних центрах МВС видають лише посвідчення водія наближені до європейських зразків. Вони мають кінцевий строк давності. У більшості випадків це 30 років. Втім, у нового пластика є і переваги: посвідчення відображається в Дії та в Кабінеті водія.

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Конвенція про дорожній рух 1968 року, що є основою для визнання за кордоном українських посвідчень водія, передбачає обов’язковість з 2011 року зазначення терміну дії у посвідченні водія. Якщо посвідчення водія без терміну дії, для уникнення непорозумінь під час закордонних поїздок за кермом, є сенс оновити посвідчення водія.

Обміняти «вічне» посвідчення водія на «тимчасове» (з зазначенням строку дії) можна у сервісному центрі МВС. Потрібно взяти талон онлайн через е-запису або в терміналі сервісного центру МВС та прийти на визначений час. З собою взяти такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у додатку Дія.

Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить фото на документ при наданні послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС. Орієнтовна вартість — 572 грн, не враховуючи банківську комісію.

Обміняти посвідчення водія онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дії можливо лише тим громадянам, у яких відображається документ з фото в електронних реєстрах.