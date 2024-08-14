Как обменять временное водительское удостоверение на постоянное

Сейчас полученные водительские удостоверения впервые выдаются сроком на 2 года. После его окончания водительский документ необходимо обменять на 30-летний. Как это сделать онлайн и при личном обращении в сервисный центр МВД? Напоминаем алгоритм действий.

Читайте также: Как обменять 2-летнее водительское удостоверение на 30-летнее

Обмен водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, осуществляется после окончания срока его действия. (Во время действия военного положения все просроченные удостоверения действительны). То есть, водители могут получить новый документ начиная со дня, следующего после даты, указанной как конечная в имеющемся водительском.

Получить услугу возможно любыми удобным способом:

в любом удобном сервисном центре МВД при личном обращении;

онлайн через Кабинет водителя;

онлайн через приложение Дія.

Обмен водительского удостоверения в сервисном центре МВД

Для обмена водительского удостоверения в сервисном центре МВД необходимо сначала взять талон для получения услуги через функционал электронной записи или в терминале сервисного центра МВД. При себе иметь паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеющееся водительское удостоверение, подлежащего обмену. Во время действия военного положения медицинская справка не является обязательной.

Обмен водительского удостоверения онлайн

Для заказа услуги онлайн, необходимо авторизоваться в Кабинете водителя или в приложении Дія, выбрать услугу обмена водительского удостоверения, указать причину замены документа, выбрать тип удостоверения – цифровое или пластик. После этого указать способ получения – в любом сервисном центре МВД, в отделении Укрпочты по Украине, или курьером на указанный адрес.

Обращаем внимание: если лицо совершило более 2 нарушений правил дорожного движения, обменять водительское удостоверение не удастся. В таком случае необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Если водитель был лишен права управления транспортным средством, чтобы получить удостоверение, он должен пройти обучение в автошколе, сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Такое удостоверение снова выдается на 2 года.