Як обміняти перше посвідчення водія на постійне

Наразі отримані посвідчення водія вперше видаються терміном на 2 роки. Після його закінчення водійський документ необхідно обміняти на 30-річний. Як це зробити онлайн та при особистому зверненні до сервісного центру МВС? Нагадуємо алгоритм дій.

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Обмін посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, здійснюється після закінчення терміну його дії. (Під час дії воєнного стану усі прострочені посвідчення дійсні). Тобто, водії можуть отримати новий документ починаючи з дня, наступного після дати, вказаної як кінцева у наявному водійському.

Отримати послугу можливо будь-якими зручним способом:

у будь-якому зручному сервісному центрі МВС при особистому зверненні;

онлайн через Кабінет водія;

онлайн через застосунок Дія.

Обмін посвідчення водія у сервісному центрі МВС

Для обміну посвідчення водія у сервісному центрі МВС необхідно спочатку взяти талон для отримання послуги через функціонал е-запису або в терміналі сервісного центру МВС. При собі мати паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків та наявне посвідчення водія, що підлягає обміну. Під час дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою.

Обмін посвідчення водія онлайн

Для замовлення послуги онлайн, необхідно авторизуватися у Кабінеті водія або у застосунку Дія, обрати послугу обміну посвідчення водія, вказати причину заміни документа, вибрати тип посвідчення – цифрове або пластик. Після цього вказати спосіб отримання – у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти по Україні, або кур’єром на вказану адресу.

Звертаємо увагу: якщо особа вчинила понад 2 порушення правил дорожнього руху, обміняти посвідчення водія не вдасться. У такому випадку необхідно повторно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС.

Якщо водій був позбавлений права керування транспортним засобом, аби отримати посвідчення, він має пройти навчання в автошколі, скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.