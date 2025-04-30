Как обменять "права" без визита в сервисный центр МВД

Потеряли водительское удостоверение или обновили персональные данные? Самое время обменять или восстановить водительские документы, тратя минимум дополнительного времени. Для этого не обязательно лично обращаться в сервисный центр МВД, ведь услуги доступны в режиме онлайн в несколько кликов, а готовые документы можно получить в любом уголке страны.

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Заказать обмен или восстановление водительского удостоверения возможно онлайн: в Кабинете водителя и в приложении Дія. Эта услуга актуальна, если закончился срок действия водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, документ поврежден или надписи не читаются, или изменены персональные данные.

Для заказа услуги онлайн необходимо осуществить авторизацию в Кабинете водителя или приложении Дия. Далее выбрать услугу обмена водительского удостоверения, указать причину замены документа и выбрать тип удостоверения – цифровое или на пластиковом бланке. Если осуществляется обмен водительского удостоверения в связи с изменением персональных данных, необходимо прикрепить соответствующий документ. Заказчик услуги может получить готовое водительское удостоверение удобным для себя способом:

в любом сервисном центре МВД;

в отделении Укрпочты Украины;

курьером по указанному адресу.

Срок действия водительского удостоверения в Украине сейчас – 30 лет. А выданного впервые – 2 года. Ориентировочная стоимость – 608 грн за бланк удостоверения и админуслугу, без учета комиссии банка. При заказе доставки Укрпочтой также дополнительно оплачиваются логистические расходы. 3аявка на обмен водительского удостоверения рассматривается сервисным центром МВД до 3 рабочих дней, отдельно предоставляются логистические услуги.