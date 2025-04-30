Як обміняти "права" без візиту у сервісний центр МВС

Втратили посвідчення водія чи оновили персональні дані? Саме час обміняти чи відновити водійські документи, витрачаючи мінімум додаткового часу. Для цього не обов’язково особисто звертатися до сервісного центру МВС, адже послуги доступні в режимі онлайн у кілька кліків, а готові документи можна отримати в будь-якому куточку країни.

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Замовити обмін чи відновлення посвідчення водія можливо онлайн: у Кабінеті водія та в додатку Дія. Ця послуга актуальна, якщо закінчився термін дії посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, документ пошкоджено або написи не читаються, або ж змінено персональні дані.

Для замовлення послуги онлайн необхідно здійснити авторизацію у Кабінеті водія або застосунку Дія. Далі обрати послугу обміну посвідчення водія, вказати причину заміни документа та вибрати тип посвідчення – цифрове або на пластиковому бланку. Якщо здійснюється обмін водійського посвідчення у зв’язку зі зміною персональних даних, необхідно прикріпити відповідний документ. Замовник послуги може отримати готове посвідчення водія у зручний для себе спосіб:

у будь-якому сервісному центрі МВС;

у відділенні Укрпошти Україною;

кур’єром на вказану адресу.

Термін дії посвідчення водія в Україні зараз – 30 років. А виданого вперше – 2 роки. Орієнтовна вартість – 608 грн за бланк посвідчення та адмінпослугу, без урахування комісії банку. При замовленні доставки Укрпоштою також додатково сплачуються логістичні витрати. 3аявка на обмін посвідчення водія розглядається сервісним центром МВС до 3 робочих днів, окремо надаються логістичні послуги.