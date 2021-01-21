С января этого года Верховная Рада Украины разрешила и это изменение. С 14 лет – с согласия родителей (попечителя), с 16 лет – по своему усмотрению. После изменения этих данных придется менять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Тем, кто воспользовался таким правом и поменял свои личные данные, стоит обменять и водительское удостоверение со свидетельством о регистрации транспортного средства.
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Для этого нужно обратиться в Сервисный центр МВД со следующими документами:
- паспорт
- идентификационный код
- документ, подтверждающий смену личных данных
- свидетельство о регистрации ТС/водительского удостоверения
- медицинская справка формы 083/0 (если обмен водительского удостоверения)
Важно: сейчас, в период карантина, чтобы попасть на прием в Сервисный центр МВД, нужно записаться в электронную очередь. Сделать это можно в личном кабинете водителя или по телефону горячей линии.