Скандальный законопроект о расширении полномочий полиции за номером 2695 на следующей неделе рассмотрят в Верховной Раде. Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

Законопроект 2695 очень существенно расширяет полномочия полиции, уменьшая права граждан. В МВД надеются на его принятие. Но петиция с требованием прекратить рассмотрение законопроекта 2695 как диктаторского всего за 5 дней набрала необходимые 25 тысяч подписей.

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"На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект 2695 разработанный группой народных депутатов, которые хотят сохранить жизнь украинцев от пьяного быдла на дорогах. В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине. Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все Фракции и все Депутатские группы так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, которые голосовали за каждую политическую силу в надежде что она сделает Украину безопаснее. Голосование как всегда будет поименным ...", написал на своей странице в соцсети Антон Геращенко.

В случае принятия полиция получит право останавливать автомобиль без конкретной причины. В рамках "профилактических мероприятий".

Кроме того, по требованию полицейского водитель будет обязан:

выключить двигатель транспортного средства и вынуть ключ из замка зажигания

выйти из машины

держать руки в поле зрения полицейского

передать для проверки документы

документы выполнять требования или распоряжения полицейского

Также меняются правила “поверхностной проверки” транспортных средств. В новой редакции полиции дают право требовать открыть крышку багажника (навесное багажное устройство), капот, двери салона, ниши, которые возможно осмотреть без их разборки.