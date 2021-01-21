Скандальний законопроект про розширення повноважень поліції за номером 2695 на наступному тижні розглянуть у Верховній Раді. Про це повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Законопроект 2695 дуже суттєво розширює повноваження поліції, зменшуючи права громадян. У МВС сподіваються на його прийняття. Але петиція з вимогою припинити розгляд законопроекту 2695 як диктаторського усього за 5 днів набрала необхідні 25 тисяч підписів.

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“На наступному тижні Верховна Рада розгляне законопроект 2695 розроблений групою Народних депутатів, які хочуть зберегти життя українців від п'яного бидла на дорогах. У цьому законопроекті передбачено право робити раптові перевірки водіїв на стан алкогольного сп'яніння, як це є у всіх цивілізованих країнах. І що не дозволено зараз в Україні. Я дуже сподіваюся, що цей законопроект підтримають всі Фракції і все Депутатські групи так як від рук п'яних водіїв гинуть виборці голосували за кожну політичну силу в надії що вона зробить Україну безпечніше. Голосування як завжди буде поіменним ...”, написав на своїй сторінці у соцмережі Антон Геращенко.

У разі прийняття поліція отримає право зупиняти автомобіль без конкретної причини. У рамках “профілактичних заходів”.

Крім того, на вимогу поліцейського водій буде зобов’язаний:

вимкнути двигун транспортного засобу та вийняти ключ із замка запалювання

вийти з машини

тримати руки в полі зору поліцейського

передати для перевірки документи

документи виконувати вимоги або розпорядження поліцейського

Також змінюються правила “поверхневої перевірки” транспортних засобів. У новій редакції поліції дають право вимагати відкрити кришку багажника (навісний багажний пристрій), капот, двері салону, ніші, які можливо оглянути без їх розбирання.