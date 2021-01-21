З січня цього року Верховна Рада України дозволила і цю зміну. З 14 років – за згодою батьків (піклувальника), з 16 років – на власний розсуд. Після зміни цих даних доведеться міняти посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Тим хто скористався таким правом і змінив свої особисті дані, то варто обміняти посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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Для цього потрібно звернутись в Сервісний центр МВС з такими документами:

паспорт

ідентифікаційний код

документ, що підтверджує зміну особистих даних

свідоцтво про реєстрацію ТЗ/посвідчення водія

медична довідка форми 083/0 (якщо обмін посвідчення водія)

Важливо: зараз, у період карантину, аби потрапити на прийом до Сервісного центру МВС потрібно записатись в електронну чергу. Зробити це можна у особистому кабінеті водія або за телефоном гарячої лінії.