З січня цього року Верховна Рада України дозволила і цю зміну. З 14 років – за згодою батьків (піклувальника), з 16 років – на власний розсуд. Після зміни цих даних доведеться міняти посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Тим хто скористався таким правом і змінив свої особисті дані, то варто обміняти посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Читайте також: На наступному тижні поліції можуть дати право безпідставно зупиняти автомобілі
Для цього потрібно звернутись в Сервісний центр МВС з такими документами:
- паспорт
- ідентифікаційний код
- документ, що підтверджує зміну особистих даних
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ/посвідчення водія
- медична довідка форми 083/0 (якщо обмін посвідчення водія)
Важливо: зараз, у період карантину, аби потрапити на прийом до Сервісного центру МВС потрібно записатись в електронну чергу. Зробити це можна у особистому кабінеті водія або за телефоном гарячої лінії.