Как обменять водительское удостоверение через Дію

Для обмена или восстановления водительского достаточно сделать несколько кликов в приложении Дія. Заказать можно как пластиковый бланк документа и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, которое является исключительно цифровым и действительным на подконтрольной территории Украины.

Читайте также: Как восстановить "права" старого образца

Услуга доступна в случаях, когда:

закончился срок действия удостоверения;

изменились персональные данные;

документ утерян, похищен или поврежден;

есть желание получить оцифрованное удостоверение.

Подать заявку можно как на электронное удостоверение водителя (Е-удостоверение), действующее на подконтрольной Украине территории, так и на комбинированный вариант (пластик + электронное). В случае заказа физического бланка его необходимо будет забрать в сервисном центре МВД, на отделении Укрпочты или заказать доставку курьером домой.

Как воспользоваться услугой в Дії:

Откройте "Сервисы" → "Водителю" → "Замена водительского удостоверения" или воспользуйтесь меню в цифровом водительском. Выберите причину замены документа. Укажите тип удостоверения: цифровое или пластик+цифровое. Выберите доставку пластикового документа: самовывоз из сервисного центра МВД, получение на отделении Укрпочты или доставка курьером. Проверьте контактные данные, подпишите заявление и оплатите онлайн. Оплату нужно осуществить в течение 10 минут после подачи заявки, иначе она будет аннулирована.

После подачи заявки следите за ее статусом в приложении Дія. Если заказали пластик, получите его по выбранному типу доставки. Если же выбрали только цифровой вариант – ждите push-уведомления от Дии о готовности документа.

Во время провозглашенного украинскими властями военного положения действуют специальные правила:

для обмена и восстановления водительского удостоверения медицинская справка не является обязательной;

графа о группе крови может оставаться незаполненной – это не влияет на силу документа. Именно поэтому при заказе услуги в Дії нет графы, куда нужно прикрепить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.

Стоит напомнить, что Кабинет министров Украины еще в марте 2022 года расширил возможности использования просроченного водительского удостоверения в связи с введением военного положения. То есть, водитель допускается к управлению транспортными средствами даже при условии что у его водительского удостоверения срок действия уже закончился.