Как восстановить "права" старого образца

Потеряли водительское удостоверение, а в онлайн реестрах – никакой информации о водительском документе? Такие истории иногда случаются. Даже если документ не отображается в приложении Дія или Кабинете водителя, его возможно восстановить, уверяют в Главном сервисном центре МВД.

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Водительское удостоверение старого образца, выдано до 2013 года, не отображается в электронных сервисах. В случае потери такого документа, восстановить его онлайн невозможно. Для этого необходимо лично обратиться в любой удобный сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

С собой взять пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка (на время действия военного положения не обязательна).

Обращаем внимание, если в Кабинете водителя отображаются данные об удостоверении водителя, однако отсутствует фото, восстановление или обмен его онлайн не осуществляется.

В сервисном центре МВД администратор сделает фотографию, поэтому распечатывать ее заранее не нужно. Новое водительское удостоверение выдается в день обращения сроком на 30 лет. Получить пожизненное удостоверение старого образца пока невозможно.

После получения нового водительского, документ будет отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дия. Ориентировочная стоимость услуги – 608 грн, не учитывая банковскую комиссию. Также граждане могут обменять бумажное ламинированное удостоверение на электронное без изготовления на пластиковом бланке.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи. Регистрация в сервисный центр МВД и подробная инструкция по ссылке.