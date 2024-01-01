Як відновити "права" старого зразка

Загубили посвідчення водія, а в онлайн реєстрах – жодної інформації про водійський документ? Такі історії іноді трапляються. Навіть якщо документ не відображається в застосунку Дія чи Кабінеті водія, його можливо відновити, запевняють у Головному сервісному центрі МВС.

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Посвідчення водія старого зразка, видане до 2013 року, не відображається в електронних сервісах. У разі втрати такого документа, відновити його онлайн неможливо. Для цього необхідно особисто звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

З собою взяти пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Звертаємо увагу, якщо у Кабінеті водія відображаються дані про посвідчення водія, однак відсутнє фото, відновлення чи обмін його онлайн не здійснюється.

У сервісному центрі МВС адміністратор зробить фотографію, тому видруковувати її заздалегідь не потрібно. Нове посвідчення водія видається у день звернення терміном на 30 років. Отримати довічне посвідчення старого зразка наразі неможливо.

Після отримання нового водійського, документ відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку Дія. Орієнтовна вартість послуги – 608 грн, не враховуючи банківську комісію. Також громадяни можуть обміняти паперове ламіноване посвідчення на електронне без виготовлення на пластиковому бланку.

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім записом. Реєстрація до сервісного центру МВС та детальніша інструкція за посиланням.