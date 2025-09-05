Як обміняти посвідчення водія через Дію

Для обміну або відновлення водійського достатньо зробити кілька кліків у додатку Дія. Замовити можна як пластиковий бланк документа і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на підконтрольній території України.

Читайте також: Як відновити "права" старого зразка

Послуга доступна у випадках, коли:

закінчився термін дії посвідчення;

змінилися персональні дані;

документ втрачено, викрадено чи пошкоджено;

є бажання отримати оцифроване посвідчення.

Подати заявку можна як на електронне посвідчення водія (Е-посвідчення), що є чинним на підконтрольній Україні території, так і на комбінований варіант (пластик + електронне). У разі замовлення фізичного бланка його необхідно буде забрати у сервісному центрі МВС, на відділенні Укрпошти чи замовити доставку кур’єром додому.

Як скористатися послугою в Дії:

Відкрийте "Сервіси" → "Водієві" → "Заміна посвідчення водія" або скористайтесь меню у цифровому водійському. Оберіть причину заміни документа. Вкажіть тип посвідчення: цифрове чи пластик+цифрове. Оберіть доставку пластикового документа: самовивіз із сервісного центру МВС, отримання на відділенні Укрпошти чи доставка кур’єром. Перевірте контактні дані, підпишіть заяву та сплатіть онлайн. Оплату потрібно здійснити протягом 10 хвилин після подачі заявки, інакше вона буде анульована.

Після подачі заявки слідкуйте за її статусом у додатку Дія. Якщо замовили пластик, отримайте його за обраним типом доставки. Якщо ж обрали лише цифровий варіант – чекайте push-сповіщення від Дії про готовність документа.

Під час проголошеного українською владою воєнного стану діють спеціальні правила:

для обміну та відновлення посвідчення водія медична довідка не є обов’язковою;

графа про групу крові може залишатися незаповненою – це не впливає на чинність документа. Саме тому при замовленні послуги в Дії немає графи, куди потрібно прикріпити медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами.

Варто нагадати, що Кабінет міністрів України ще у березні 2022 року розширив можливості використання протермінованого посвідчення водія у зв’язку з запровадженням воєнного стану. Тобто, водій допускається до керування транспортними засобами навіть за умови що у його посвідчення водія термін дії вже закінчився.