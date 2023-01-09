Лада с разбалансированным коленвалом на крыше может очищаться самостоятельно от снега.

Не хотите терпеть мороз, пока чистите автомобиль? Без проблем! Если у вас есть запасной коленчатый вал, стартер и несколько железок, вы можете сделать очень оригинальное устройство, чтобы расчистить автомобиль менее чем за минуту.

Читайте также: Снег с дождем: как ездить в такую погоду

Авторы канала Гараж 54 сняли видео об изготовлении и использовании самодельного устройства для очистки автомобиля от снега.

Они начали с того, что отрезали куски от противовесов коленчатого вала, чтобы вывести его из равновесия. Сбрив более 3,5 килограмма железа, команда установила его на раму и подключила к электродвигателю. Быстрый тест показал, что коленчатый хорошо вибрирует. Двое взрослых мужчин едва удерживали раму и решили приварить установку к крыше Лады. Теперь ничто не помешает им расчистить сугробы снега.

С первого раза не все получилось как думалось – передняя часть авто упорно не хотела сбрасывать с себя снег. После доработки конструкции все заработало как следует и автомобиль смог очиститься от снега самостоятельно.

Конечный результат работает удивительно хорошо. Снеготрясение очищает весь автомобиль от снега быстрее, чем щетка. На самом деле это может быть лучше, чем щетка, потому что она не поцарапает краску. Неважно, что каркас, приваренный к крыше, больше полицейской световой панели и может растрясать весь автомобиль.