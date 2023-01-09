"Лада" з розбалансованим колінвалом на даху може самостійно очищуватись від снігу.

Не хочете терпіти мороз, поки чистите автомобіль? Без проблем! Якщо у вас є запасний колінчастий вал, стартер і кілька залізяк, ви можете зробити дуже оригінальний пристрій, щоб розчистити автомобіль менш ніж за хвилину.

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Автори каналу Гараж 54 зняли відео про виготовлення та використання саморобного пристрою для очистки автомобіля від снігу.

Вони почали з того, що відрізали шматки від противаг колінчастого вала, щоб вивести його з рівноваги. Збривши понад 3,5 кілограми заліза, команда встановила його на раму та підключила до електродвигуна. Швидкий тест показав, що колінчастий добре вібрує. Двоє дорослих чоловіків ледь утримували раму і вирішили, приварити установку до даху Лади. Тепер ніщо не завадить їм розчистити кучугури снігу.

З першого разу не все вийшло як гадалось – передня частина авто вперто не хотіла скидати з себе сніг. Після доопрацювання конструкції все заробило як треба і автомобіль зміг очиститись від снігу самостійно.

Кінцевий результат працює напрочуд добре. Сніготрус очищає весь автомобіль від снігу швидше, ніж щітка. Насправді це може бути краще, ніж щітка, тому що вона не подряпає фарбу. Неважливо, що каркас, приварений до даху, більший за поліцейську світлову панель та може розтрусити весь автомобіль.