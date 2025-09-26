Как оформить переоборудование авто

Некоторые автовладельцы хотят изменить собственный автомобиль под себя и улучшить его функциональность. Для этого могут устанавливать более мощный двигатель или тормозную систему, менять тип топлива, или переоборудовать грузовое авто на пассажирское. Но по украинским законам такие действия требуют обязательного согласования с государственными учреждениями.

С чего начать

Итак, если вы решили переоборудовать свое транспортное средство, для начала необходимо обратиться в Главный сервисный центр МВД для получения заключения о согласовании на переоборудование. Это можно сделать двумя способами: лично по адресу: г. Киев, ул. Мечты, 19 или на почтовый адрес, или в ГП “ГосавтотрансНИИпроект”. Также необходимо подать соответствующий пакет документов:

письменное заявление о согласовании переоборудования транспортного средства, в котором указываются сведения о транспортном средстве, вид переоборудования, а также техническая и другая информация, необходимая для проведения переоборудования;

платежные документы (платежные поручения, квитанции) с кодом проведенной операции или отметкой банка, отделения почтовой связи или код проведенной операции (реквизиты платежа) о внесении платы в любой форме, который можно проверить с помощью государственного сервиса проверки квитанций по адресу;

письменную доверенность или нотариально заверенную доверенность, подтверждающую полномочия представителя.

Если заявление подает уполномоченное лицо, в доверенности четко указываются полномочия представителя по представлению или получения документов, осуществления оплаты стоимости услуги и тому подобное.

Стоимость услуги сейчас составляет 133 грн 40 коп. (включая стоимость бланковой продукции - которая составляет 35 грн. 40 коп.) Срок предоставления не превышает 10 рабочих дней с даты регистрации заявления о согласовании переоборудования.

Для получения заключения о согласовании переоборудования транспортного средства, физическое лицо должно взять с собой паспорт. А юридическое лицо – документ, удостоверяющий личность, доверенность по форме М-2 или на фирменном бланке предприятия. В случае получения заключения непосредственно руководителем предприятия при себе необходимо иметь печать предприятия, паспорт и заверенную выписку из реестра юридических лиц.

Следующие этапы

Только после получения положительного заключения, транспортное средство можно переоборудовать: как самостоятельно, так и в компетентном субъекте хозяйствования. Далее необходимо получить сертификат соответствия в уполномоченном Мининфраструктуры органе сертификации. После этого необходимо обратиться в сервисный центр МВД и перерегистрировать переоборудованное транспортное средство.