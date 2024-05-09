Как оформить переоборудование транспортного средства: инструкция

Часто у автовладельцев появляется потребность переоборудовать транспортное средство в личных или коммерческих целях. К примеру: с грузового на пассажирский, заменить кузов или двигатель. Поэтому хотим поделиться с автовладельцами, как это быстро сделать, обращаясь лично в сервисный центр МВД.

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Сначала необходимо подать документы для получения заключения о согласовании на переоборудование в Главный сервисный центр МВД. Для этого есть 2 способа: лично по адресу г. Киев, ул. Лукьяновская, 62 или на почтовый адрес.

Для получения услуги необходимо подать соответствующий перечень документов:

письменное заявление о согласовании переоборудования транспортного средства, в котором указываются сведения о транспортном средстве, вид переоборудования, а также техническая и другая информация, необходимая для проведения переоборудования;

платежные документы (платежные поручения, квитанции) с кодом проведенной операции или отметкой банка, отделения почтовой связи или код проведенной операции (реквизиты платежа) о внесении платы в любой форме (подается оригинал);

письменную доверенность или нотариально заверенную доверенность, подтверждающую полномочия представителя. В случае подачи заявления уполномоченным лицом, в доверенности четко указываются полномочия представителя по представлению или получения документов, осуществления оплаты стоимости услуги и тому подобное.

Стоимость услуги составляет 98 грн, а бланковой продукции – 36,6 грн. Рассмотрение поданного заявления рассматривается до 10 рабочих дней. В условиях военного положения срок предоставления услуги может быть продлен.

Для получения заключения о согласовании переоборудования транспортного средства, физическое лицо должно взять с собой паспорт. А для юридического, кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо: доверенность по форме М-2 или на фирменном бланке предприятия. В случае получения заключения непосредственно руководителем предприятия при себе необходимо иметь печать предприятия, паспорт и заверенную выписку из реестра юридических лиц.

Далее автовладелец осуществляет переоборудование транспортного средства и обращается в сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства.

В течение 2023 Главный сервисный центр МВД выдал 6025 выводов на переоборудование транспортных средств, а за первый квартал этого года – 1192.

Напомним распространенные случаи, когда предоставляется услуга переоборудования:

установка газобаллонного оборудования;

изменение конструкции кузова;

переоборудование грузового на пассажирское транспортное средство;

замену двигателя;

переоборудование на специализированное учебное транспортное средство;

переоборудование на ручное управление.

Обращаем внимание, что документы для получения заключения о согласовании на переоборудование транспортного средства также возможно подать в Государственное предприятие "ГосавтотрансНИИпроект".