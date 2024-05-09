Як оформити переобладнання транспортного засобу: інструкція

Часто в автовласників з’являється потреба переобладнати транспортний засіб в особистих або комерційних цілях. До прикладу: з вантажного на пасажирський, замінити кузов або двигун. Тож хочемо поділитися з автовласниками, як це швидко зробити, звертаючись особисто до сервісного центру МВС.

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Спочатку необхідно подати документи для отримання висновку про погодження на переобладнання до Головного сервісного центру МВС. Для цього є 2 способи: особисто за адресою м. Київ, вул. Лук’янівська, 62 або на поштову адресу.

Для отримання послуги необхідно подати відповідний перелік документів:

письмова заява про погодження переобладнання транспортного засобу, у якій зазначаються відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, а також технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання;

платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі (подається оригінал);

письмове доручення або нотаріально завірену довіреність, що підтверджує повноваження представника. В разі подання заяви уповноваженою особою, у дорученні чітко зазначаються повноваження представника щодо подання чи отримання документів, здійснення оплати вартості послуги тощо.

Вартість послуги становить 98 грн, а бланкової продукції – 36,6 грн. Розгляд поданої заяви розглядається до 10 робочих днів. В умовах воєнного стану термін надання послуги може бути подовжено.

Для отримання висновку про погодження переобладнання транспортного засобу, фізична особа має взяти з собою паспорт. А для юридичної, окрім документа, що посвідчує особу, необхідно: довіреність за формою М-2 або на фірмовому бланку підприємства. У разі отримання висновку безпосередньо керівником підприємства при собі необхідно мати печатку підприємства, паспорт та завірений витяг з реєстру юридичних осіб.

Далі автовласник здійснює переобладнання транспортного засобу та звертається до сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу.

Упродовж 2023 року Головний сервісний центр МВС видав 6025 висновків на переобладнання транспортних засобів, а за перший квартал цього року – 1192.

Нагадаємо, найпоширеніші випадки, коли надається послуга переобладнання:

встановлення газобалонного обладнання;

зміна конструкції кузова;

переобладнання вантажного на пасажирський транспортний засіб;

заміну двигуна;

переобладнання на спеціалізований навчальний транспортний засіб;

переобладнання на ручне керування.

Звертаємо увагу, що документи для отримання висновку про погодження на переобладнання транспортного засобу також можливо подати до Державного підприємства «ДержавтотрансНДІпроєкт».