Нардеп Мар'ян Заблоцький повідомив, що під правкою щодо анулювання повторної сертифікації під час розмитнення автомобілів вже підписались 54 депутати.

Закон про розмитнення автомобілів у Дії був ухвалений Верховною Радою у першому читанні, тож зараз готується до остаточного схвалення. В процесі підготовки до нього нардепи подають правки, одна з них – про відміну сертифікації автомобілів під час реєстрації, яку подав нардеп Мар’ян Заблоцький.

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“Рекордні 54 депутати підписались під запропонованою мною поправкою, яка ліквідовує сертифікацію авто і спецтехніки, – пише у дописі в соцмережі Мар’ян Заблоцький. – Подаємо її до законопроєкту про розмитнення авто в Дії”. Хто стежить за цією моєю боротьбою, той знає, що це вже третій мій «підхід». На цей раз шанси значно вищі, однак мені протистоять на добре організовані та дуже багаті рекетири. Що й не дивно, бо подібний «бізнес» на нас з вами просто захмарно прибутковий”.

Нардеп впевнений, що фактично процедура так званої сертифікації автотранспорту та ГБО в Україні відсутня: просто штампують папірці. А це абсолютно не впливає на безпеку на дорогах.

Цього разу Заблоцький чекає на публічну підтримку цієї правки від Мінцифри. Без неї він та багато моїх колег за закон у другому читанні голосувати не збирається.

Скасування сертифікації під час першої постановки на облік ввезеного з-за кордону автомобіля цілком логічне саме в законі про розмитнення у “Дії”. Адже навіть якщо розрахувати та сплатити митні платежі за автомобіль можна буде через додаток, то за нинішнім порядком для реєстрації цього авто та отримання українських номерних знаків все одно доведеться звертатись до відповідних органів за сертифікатом відповідності. А це вже суперечить ідеї “розмитнення у смартфоні”.

Нардеп пропонує визнавати сертифікати відповідності, які були видані за кордоном заводом-виробником автомобіля чи іншими відповідними органами, які мають право видавати такі сертифікати. Якщо ж такого сертифіката нема, тоді вже потрібна буде перевірка в Україні. Щоправда, механізму отримання підтвердження цих сертифікатів з-за кордону поки що немає.

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