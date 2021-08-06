На думку суду встановлення ГБО в автомобіль є переобладнанням, відповідно такі зміни слід узгоджувати з Сервісним центром МВС. Простіше кажучи - реєструвати ГБО.

Якщо рік тому реєстрація ГБО в Сервісному центрі МВС обходилась приблизно у 600 гривень та займала близько години часу, то зараз для реєстрації ГБО, окрім цього, потрібно отримати “сертифікат”, який коштує близько 3000 гривень. На його отримання можна витратити навіть цілий робочий день.

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Звісно за таких обставин бажаючих офіційно оформлювати встановлення ГБО виявило небагато, і більшість водіїв їздить без внесення відповідних змін в реєстраційні документи. Проте поліція вважає таку експлуатацію авто – порушенням, та виписує штрафи.

Водій встановив на автомобілі газобалонне обладнання. Ці дії водій не узгоджував у сервісному центрі МВС. Водій вважав, що встановлення цього обладнання не призвело до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності.

Під час зупинки автомобіля поліцією, інспектор виявив факт неузгодженого з МВС переобладнання і виніс постанову про накладення штрафу у розмірі 340 грн на підставі ч.1 ст. 121 КУпАП.

Вважаючи таку постанову протиправною, водій звернувся з позовом до суду. У позові водій не заперечував, що встановив ГБО. Однак наголошував, що встановлення ГБО не є переобладнанням і не потребує узгодження з МВС.

Розглядаючи справу, суд врахував, що відповідно до пункту 31.1 ПДР технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху.

При цьому, відповідно до п.п."а" п. 31.3 ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів у разі їх переобладнання з порушенням вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху.

Своєю чергою, п.п. "б" п. 32.2 ПДР установлено, що переобладнання транспортних засобів узгоджується з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС.

Частиною 1 статті 32 Закону № 3353-XII встановлено, що переобладнання транспортних засобів, тобто зміна параметрів конструкції транспортних засобів шляхом установки спеціального обладнання, не передбаченого нормативно-технічною документацією на даний транспортний засіб, повинно відповідати правилам, нормативам і стандартам.

Відповідно до ч. 4 ст. 32 Закону №3353-XII переобладнання, що призвело до зміни облікових даних механічного транспортного засобу, повинно бути відображено у його реєстраційних документах.

Постановою КМУ від 31.01.1992 року №47 затверджено зразок свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, де передбачена графа Тип пального Р.2 .

Відповідно до пункту 1 Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого Постановою КМУ від 21.07.2010 №607, переобладнанням транспортних засобів є установка спеціального обладнання не передбаченого нормативно-технічною документацією, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, зокрема для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива.

З урахуванням зазначеного, суд дослідив, що встановлення газобалонного обладнання на автомобіль вважається переобладнанням. Тому воно повинно бути узгоджено з сервісним центром МВС. Переобладнання автомобіля для роботи на іншому типі палива, на думку суду, має бути вписано у свідоцтво про реєстрацію автомобіля (Справа № 940/530/21).

Враховуючи дані обставини, суд прийшов до висновку, водій повинен був узгодити встановлення ГБО з сервісним центом МВС. Надалі водій повинен був внести відповідні зміни у свідоцтво про реєстрацію автомобіля щодо типу палива. Зважаючи на те що водій цього не зробив, суд визнав накладений на водія штраф законним!